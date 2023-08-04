Мирча ЛУЧЕСКУ: «Были проблемы и у защитников, и у вратаря»
Тренер «Динамо» Киев – о победе над «Оболонью»
Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу прокомментировал победу 4:2 над «Оболонью» во втором туре УПЛ:
– Интересный матч получился. Обе команды показывали агрессивный футбол. Было много длинных передач. Как со стороны нашей команды, так и со стороны соперника.
«Оболонь» создала нам немало проблем. Но, с другой стороны, уже после первого тайма счет мог быть 5:0 в нашу пользу, настолько много было у нас моментов, настолько много было стандартных положений.
«Оболонь» хорошо подошла к этому матчу. А футболисты нашей команды выглядели несколько расслабленными.
Но в целом я доволен результатом, доволен тремя очками, которые мы сегодня получили. Правда, поле было тяжелым. А сопернику только комплименты – «Оболонь» всегда дома играет неплохо, и сегодня она хотела нас победить.
– В двух матчах «Динамо» пропустило три мяча. В этом вина центральных защитников или Бущана?
– Всех. Были проблемы и у центральных защитников, и у вратаря.
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