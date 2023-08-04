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Оболонь
04.08.2023 17:00 – FT 2 : 4
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
04 августа 2023, 20:05 | Обновлено 04 августа 2023, 21:04
1614
3

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Были проблемы и у защитников, и у вратаря»

Тренер «Динамо» Киев – о победе над «Оболонью»

04 августа 2023, 20:05 | Обновлено 04 августа 2023, 21:04
1614
3
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Были проблемы и у защитников, и у вратаря»
dynamo.kiev.ua. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу прокомментировал победу 4:2 над «Оболонью» во втором туре УПЛ:

– Интересный матч получился. Обе команды показывали агрессивный футбол. Было много длинных передач. Как со стороны нашей команды, так и со стороны соперника.

«Оболонь» создала нам немало проблем. Но, с другой стороны, уже после первого тайма счет мог быть 5:0 в нашу пользу, настолько много было у нас моментов, настолько много было стандартных положений.

«Оболонь» хорошо подошла к этому матчу. А футболисты нашей команды выглядели несколько расслабленными.

Но в целом я доволен результатом, доволен тремя очками, которые мы сегодня получили. Правда, поле было тяжелым. А сопернику только комплименты – «Оболонь» всегда дома играет неплохо, и сегодня она хотела нас победить.

– В двух матчах «Динамо» пропустило три мяча. В этом вина центральных защитников или Бущана?
– Всех. Были проблемы и у центральных защитников, и у вратаря.

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Мирча Луческу Динамо Киев Оболонь Киев Оболонь - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу пресс-конференция
Источник Динамо Киев от Шурика
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Перець
Жора сьогодні трохи мутного зловив, спишем на спеку всіх фанів Динамо з перемогою
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+3
Владимир одесский
З таким захистом і грою воротаря у грі проти Аріса будуть великі проблеми! 
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+2
Gargantua
да и тренерские решения указывают на проблемы.
сегодня опять запоздалые замены Сидорчука и Шапаренко, когда они уже совсем остановились и Оболонь в центре поля начала Динамо просто возить
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-1
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