В Комитете арбитров УАФ пояснили эпизод с голом Матвиенко в ворота Вереса

Главный эксперт по арбитражу Украинской ассоциации футбола Никола Риццоли дал оценку игровому эпизод в матче 2-го тура УПЛ-2023/2024 между «Вересом» и «Шахтером», когда «горняк» Николай Матвиенко без свистка исполнил удар со штрафного по воротам ровенчан. Арбитр встречи Андрей Шандор, как известно, в эпизоде гол засчитал.

«Арбитр правильно назначает штрафной удар (ШУ) за нарушение, которое было совершено за пределами штрафной площадки. Правила игры позволяют игрокам команды, в пользу которой назначен ШУ, возобновить игру без свистка арбитра, поэтому с этой точки зрения гол был забит по правилам.

Следует напомнить, что только команда, в пользу которой назначено ШУ, имеет право просить арбитра отвести соперников на расстояние, и тогда, в этом случае, арбитр возобновляет игру по свистку. После указанного выше следует заметить, что на практике, когда арбитр вмешивается в динамику выполнения ШУ (обозначая спреем место выполнения ШУ), целесообразно не возобновлять игру, а сделать это по свистку», – цитирует официальный сайт УАФ вывод Риццоли.

В резюме сказано, что все же правильным решением в эпизоде было бы повторить штрафной удар, а не засчитывать гол в ворота «Вереса».