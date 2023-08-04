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Украина. Премьер лига
04 августа 2023, 13:55 | Обновлено 04 августа 2023, 14:09
5055
21

В Комитете арбитров УАФ пояснили эпизод с голом Матвиенко в ворота Вереса

Дана трактовка действия арбитра матча «Верес» – «Шахтер»

04 августа 2023, 13:55 | Обновлено 04 августа 2023, 14:09
5055
21
В Комитете арбитров УАФ пояснили эпизод с голом Матвиенко в ворота Вереса
ФК Шахтер Донецк

Главный эксперт по арбитражу Украинской ассоциации футбола Никола Риццоли дал оценку игровому эпизод в матче 2-го тура УПЛ-2023/2024 между «Вересом» и «Шахтером», когда «горняк» Николай Матвиенко без свистка исполнил удар со штрафного по воротам ровенчан. Арбитр встречи Андрей Шандор, как известно, в эпизоде гол засчитал.

«Арбитр правильно назначает штрафной удар (ШУ) за нарушение, которое было совершено за пределами штрафной площадки. Правила игры позволяют игрокам команды, в пользу которой назначен ШУ, возобновить игру без свистка арбитра, поэтому с этой точки зрения гол был забит по правилам.

Следует напомнить, что только команда, в пользу которой назначено ШУ, имеет право просить арбитра отвести соперников на расстояние, и тогда, в этом случае, арбитр возобновляет игру по свистку. После указанного выше следует заметить, что на практике, когда арбитр вмешивается в динамику выполнения ШУ (обозначая спреем место выполнения ШУ), целесообразно не возобновлять игру, а сделать это по свистку», – цитирует официальный сайт УАФ вывод Риццоли.

В резюме сказано, что все же правильным решением в эпизоде было бы повторить штрафной удар, а не засчитывать гол в ворота «Вереса».

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Украинская Премьер-лига Верес - Шахтер Николай Матвиенко Никола Риццоли Андрей Шандор Верес Ровно Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Комитет арбитров УАФ
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 22
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FunnyCat_____

Интересно на каких идиотов это рассчитано ?
Арбитр показал « бьем по свистку» - Матвиенко ударил без свистка , все, о чем тут говорить ?
 Жест арбитра в цивилизованном футбольном мире в 100% означает удар по свистку .
С таким же успехом в следующей игре шахтера, можно чтобы во время его атаки лайнсмен поднял флажок, сигнализирую офсайд, а после того как игрок шД все равно забьет - сказал бы что просто помахал флажком любимой на трибунах.
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+14
Показать Скрыть 3 ответа
Gargantua
как бы и признали, и отмазали.
Ни слова о том, что арбитр сигнализировал бить по свистку. Ни слова о том, что он закрывал обзор обороняющимся. Ни слова о том, что после установки мяча Матвиенко его катнул (совершил два касания) вперед чтобы обойти игрока закрывавшего ворота.
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+12
Sanya Bachinskyy
Жест показав арбітер що по свистку. Він мав дати жовту Матвієнку і повторити штрафний! Вони могли бити без свистка але не в випадку коли судя говорить по свистку
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+4
naverland
Все куплено, все продано. Как и вся страна. 
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+4
nick07
ну якщо визнали помилку, то чи є дисциплінарне рішення для арбітра? 
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+3
Игорек
Ганьба судді,ганьба Матвієнко 
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+3
Господин UAF
Это какой-то позор🤣
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+2
Ден Денис
сильное заявление, проверять я его, конечно, не буду
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+2
didora
Уже надоїли оці суперечки між фанами. Ріццолі признав помилку. Браво. По правилах описав все як треба. А далі що??? Про суддю ні слова. Шандора за таке геть, бо це дитяча помилка. Він що не знав? Як же вони здають екзамени??? Просто сміх та й годі. І немає чого валить на тих чи інших фанів. Команди повинні бути однаковими чи то ДК чи Шахта. А то ми так довіку не наведемо ладу у футболі. Та мабуть і у всій країні!!!
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0
easterly
треба ж якось відробляти гроші ах!якої людини
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0
McLay
Коли нема чого пред'являти - починають заявляти.🤪
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0
Олександр
Кто сомневался в том что скадет пиццоли .Он сам подтвердил чтл шахтер команда непорядочная и правилами фаэр плэй не знакома .Никто бы не бил в мире по пустым кроме матвиенко .Любой клуб даст поставить стенку и имеет возможность защитить ворота .Говорить о приличиях касаясь ватников не стоит.Удивило другое .павелко упекли а вся сволота в кдк осталпсь
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-1
Выталкиватель парашутистов
А что, кто-то ожидал чего-то другого?Кстати, это решение писалось в кабинете, в котором давались инструкции судейской бригаде, как они должны была обеспечивать результат для шахтеров в этой игре. Мне рассказывали арбитры, как Лучи дает указания на игры с участием Шахтера...
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-3
Злий Глобинець
Як завжди, "а баба Яга проти". Себто динамофани (ну і жменька дніпроодинфанів)
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-5
Злий Глобинець
Динамофани, а можна питання? Якщо арбітр, за вашою гіпотезою, продався Шахтарю, навіщо він тоді вилучив Бондаренка, в епізоді, де мав би показати жовту картку? Чи Верес його в перерві перекупив?
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-10
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