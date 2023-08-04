В Комитете арбитров УАФ пояснили эпизод с голом Матвиенко в ворота Вереса
Дана трактовка действия арбитра матча «Верес» – «Шахтер»
Главный эксперт по арбитражу Украинской ассоциации футбола Никола Риццоли дал оценку игровому эпизод в матче 2-го тура УПЛ-2023/2024 между «Вересом» и «Шахтером», когда «горняк» Николай Матвиенко без свистка исполнил удар со штрафного по воротам ровенчан. Арбитр встречи Андрей Шандор, как известно, в эпизоде гол засчитал.
«Арбитр правильно назначает штрафной удар (ШУ) за нарушение, которое было совершено за пределами штрафной площадки. Правила игры позволяют игрокам команды, в пользу которой назначен ШУ, возобновить игру без свистка арбитра, поэтому с этой точки зрения гол был забит по правилам.
Следует напомнить, что только команда, в пользу которой назначено ШУ, имеет право просить арбитра отвести соперников на расстояние, и тогда, в этом случае, арбитр возобновляет игру по свистку. После указанного выше следует заметить, что на практике, когда арбитр вмешивается в динамику выполнения ШУ (обозначая спреем место выполнения ШУ), целесообразно не возобновлять игру, а сделать это по свистку», – цитирует официальный сайт УАФ вывод Риццоли.
В резюме сказано, что все же правильным решением в эпизоде было бы повторить штрафной удар, а не засчитывать гол в ворота «Вереса».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аксель Дисаси продолжит карьеру в АПЛ
В борьбе за трофей остаются Элина Свитолина и Марта Костюк
Интересно на каких идиотов это рассчитано ?
Арбитр показал « бьем по свистку» - Матвиенко ударил без свистка , все, о чем тут говорить ?
Жест арбитра в цивилизованном футбольном мире в 100% означает удар по свистку .
С таким же успехом в следующей игре шахтера, можно чтобы во время его атаки лайнсмен поднял флажок, сигнализирую офсайд, а после того как игрок шД все равно забьет - сказал бы что просто помахал флажком любимой на трибунах.
Ни слова о том, что арбитр сигнализировал бить по свистку. Ни слова о том, что он закрывал обзор обороняющимся. Ни слова о том, что после установки мяча Матвиенко его катнул (совершил два касания) вперед чтобы обойти игрока закрывавшего ворота.