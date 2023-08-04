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Кубок Украины
04 августа 2023, 13:34 | Обновлено 04 августа 2023, 14:20
3383
1

Состоялась жеребьевка третьего предварительного раунда Кубка Украины

16 победителей второго отборочного этапа узнали своих соперников

04 августа 2023, 13:34 | Обновлено 04 августа 2023, 14:20
3383
1
Состоялась жеребьевка третьего предварительного раунда Кубка Украины
УАФ

В киевском Доме футбола проведена жеребьевка третьего предварительного раунда розыгрыша Кубка Украины сезона-2023/2024.

Ее участниками, как известно, стали 16 клубов-победителей второго отборочного раунда.

Третий предварительный раунд Кубка Украины

  • «Нива» Тернополь – «Скала 1911»
  • «Николаев» Львовская обл. – «Агробизнес»
  • «Прикарпатье» – «Эпицентр»
  • «Звягель» – «ЮКСА»
  • «Локомотив» Киев – «Левый берег»
  • «Кудровка» – ФСК «Мариуполь»
  • «Ингулец» – «Виктория»
  • «Тростянец» – «Горняк-Спорт»

Базовая дата проведения матчей третьего этапа – 15 августа.

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жеребьевка Кубка Украины Кубок Украины по футболу Нива Тернополь Скала Стрый Николаев (Львовская обл) Агробизнес Прикарпатье Ивано-Франковск Эпицентр Каменец-Подольский ЮКСА Тарасовка Звягель Локомотив Киев Левый берег ФСК Мариуполь Кудровка Ингулец Виктория Николаевка Тростянец Горняк-Спорт
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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ANATOLY26656
Нашо його грати, хай відразу Динамо з Шахтарем фінал розігрують, чи хочаб з півфіналу стартують, не царьськоє це діло з 1\8 їм вступати в кубок
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