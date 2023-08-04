Кубок Украины04 августа 2023, 13:34 | Обновлено 04 августа 2023, 14:20
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Состоялась жеребьевка третьего предварительного раунда Кубка Украины
16 победителей второго отборочного этапа узнали своих соперников
04 августа 2023, 13:34 | Обновлено 04 августа 2023, 14:20
3383
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В киевском Доме футбола проведена жеребьевка третьего предварительного раунда розыгрыша Кубка Украины сезона-2023/2024.
Ее участниками, как известно, стали 16 клубов-победителей второго отборочного раунда.
Третий предварительный раунд Кубка Украины
- «Нива» Тернополь – «Скала 1911»
- «Николаев» Львовская обл. – «Агробизнес»
- «Прикарпатье» – «Эпицентр»
- «Звягель» – «ЮКСА»
- «Локомотив» Киев – «Левый берег»
- «Кудровка» – ФСК «Мариуполь»
- «Ингулец» – «Виктория»
- «Тростянец» – «Горняк-Спорт»
Базовая дата проведения матчей третьего этапа – 15 августа.
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Комментарии 1
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Нашо його грати, хай відразу Динамо з Шахтарем фінал розігрують, чи хочаб з півфіналу стартують, не царьськоє це діло з 1\8 їм вступати в кубок
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