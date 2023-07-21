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  4. Динамо разбило Аустрию, соперник для Беринчика, с кем сыграет Ворскла в ЛК?
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21 июля 2023, 06:00 |
1009
0

Динамо разбило Аустрию, соперник для Беринчика, с кем сыграет Ворскла в ЛК?

Главные новости за 20 июля на Sport.ua

21 июля 2023, 06:00 |
1009
0
Динамо разбило Аустрию, соперник для Беринчика, с кем сыграет Ворскла в ЛК?
ФК Динамо Киев

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 20 июля.

1А. Сенсация! Определен соперник Ворсклы во 2-м раунде отбора Лиги конференций
Полтавской команде вскоре придется посетить Грузию, чтобы сыграть с «Дилой»

1Б. Лига конференций. Итоги 1-го раунда. Определены все пары квалификации Q2
20 июля по всей Европе состоялись ответные поединки 1-го раунда отбора ЛК

1В. ВИДЕО. 14:13! Триллер в Лиге конференций с треш-эпизодом в серии пенальти
Интрига в матче «Гленторан» – «Гзира» держалась до последнего

2. Секретный матч. Динамо забило 9 мячей в поединке за закрытыми дверями
Соперником киевской команды была Аустрия Клагенфурт

3. ОФИЦИАЛЬНО. Названо имя следующего соперника Беринчика
Украинец встретится со шведом Энтони Йигитом

4. ОФИЦИАЛЬНО. Жорди Альба стал футболистом клуба Интер Майами
Испанский защитник воссоединился с Лионелем Месси и Серхио Бускетсом

5А. Источник: Днепр-1 отстранил Александра Назаренко от первой команды
Вингер подписал предварительный контракт с «Полесьем»

5Б. ОФИЦИАЛЬНО. Новичком Днепра-1 стал бразильский хавбек Витиньо
18-летний бразилец в новом клубе взял себе игровой номер 19

6А. Байндл наказала скандальную венгерку и вышла в 1/4 финала в Будапеште
Катерина в двух сетах обыграла Амариссу Тот

6Б. Победа была близко. Ястремская в 6-й раз уступила Паолини
Даяна не смогла выйти в четвертьфинал грунтового турнира WTA 250 в Италии

7. Сборная Украины U-22 в первом матче отбора на Евро выиграла у Турции
Подопечные Андрея Левченко победой стартовали в квалификации на чемпионат Европы

8. Срна прибыл в Милан на переговоры с Интером по Трубину
Дело приобретает серьезный оборот

9. Новичку Шахтера Педриньо 21 год, а в его карьере уже две мутные истории
«Горняки» взяли очередного бразильца, но с весьма запутанным бекграундом…

10А. История Мбаппе и ПСЖ близится к завершению. Пришла пора прощаться
Размышляем о ситуации, которая сложилась между игроком и клубом

10Б. Европейский футбол потерял в качестве. Роналду вновь высокомерен, но прав
Реакция Алексея Сливченко на нашумевшее интервью Криштиану…

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Источник Sport.ua
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