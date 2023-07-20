Европейский футбол потерял в качестве. Роналду вновь высокомерен, но прав

30 декабря 2022 года Криштиану Роналду официально попрощался с европейским футболом. Возрастного ветерана, который неожиданно для многих прямо по ходу сезона расторг контракт с «Манчестер Юнайтед», заманили к себе невероятно богатые саудиты, с благословения наследного принца Мухаммеда решившие сделать из своей Про-Лиги один из сильнейших национальных чемпионатов мирового футбола.

Однако если кто-то рассчитывал, что отъезд Роналду в Саудовскую Аравию приведет к уменьшению упоминаний о нем в заголовках топовых европейских источников, то такого человека назвать иначе, как наивным, попросту невозможно. Даже с пресыщенного пустынями Аравийского полуострова Криштиану регулярно дает о себе знать, хотя в последнее время ему все больше и больше требуется для этого как следует постараться.

Дело в том, что Про-Лига в летнее трансферное окно-2023 реально стала одним из главных объектов для пристального внимания всех футбольных болельщиков. На Ближний Восток уже успели перебраться многие звезды, сделавшие себе имя на Старом континенте: Карим Бензема, Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш, Н'Голо Канте, Калиду Кулибали, Роберто Фирмино, Марцело Брозович, Эдуар Менди…

Из-за всей этой трансферной активности Криштиану Роналду на какой-то момент оказался в тени и не попадал на передовицы газет и сайтов. Очевидно, что для такой эгоистичной натуры, склонной к откровенному нарциссизму, как португалец, переживать нечто подобное было крайне непросто, поэтому Криштиану, как и осенью минувшего года, решил пообщаться с одним из известных европейских журналистов, чтобы обеспечить очередной информационный бум вокруг своей персоны. На этот раз выбор Роналду пал на итальянца Фабрицио Романо, и цитаты с высказываниями звезды «Аль-Насра» почти мгновенно заполонили передовицы всех серьезных газет и электронных СМИ Старого континента…

Прежде всего, Роналду в очередной раз не упустил момента дипломатично (если будет корректно так выразиться) «ужалить» своего многолетнего оппонента в борьбе за всевозможные личные титулы и награды аргентинца Лионеля Месси, перебравшегося этим летом из «Пари Сен-Жермен» в заокеанский «Интер Майами».

«Саудовская Про-Лига лучше, чем МЛС. Сейчас все игроки едут сюда. Через год в Саудовскую Аравию приедет еще больше топ-футболистов. Я открыл дорогу в этот чемпионат, теперь все игроки переезжают сюда», – заявил Роналду.

Если смотреть на финансовые возможности лиги, то Роналду действительно прав, что МЛС уступает Про-Лиге. Более того, Криштиану реально был первой звездой мирового масштаба, присоединившейся к клубу из чемпионата Саудовской Аравии, однако наивно и глупо полагать, что остальные громкие имена едут в Про-Лигу только из-за присутствия там португальца.

Как и в ситуации с самим Роналду, ключевым фактором, который побуждает нынешних звезд мирового футбола принимать предложения от саудитов, является размер заработной платы. Когда на горизонте появляется богатый дядя, обещающий в три или даже в четыре раза больший оклад, то крайне немногие удержатся от соблазна бросить все, чем они жили до этого, ради возможности очень быстро обеспечить более чем комфортное существование для себя и всей своей семьи на несколько десятилетий вперед. Именно поэтому Саудовская Аравия стала настолько популярным местом «футбольного паломничества» среди звезд, и фактор присутствия в Про-Лиге Криштиану Роналду здесь абсолютно не при чем.

А вот следующий тезис Роналду, который также оказался очень резонансным и обсуждаемым среди европейских болельщиков, пожалуй, является абсолютно правдивым.

«Я не вернусь в Европу, дверь полностью закрыта... Мне 38 лет, к тому же европейский футбол сильно потерял в качестве. Единственная лига, которая является конкурентоспособной и находится на более высоком уровне, чем все остальные, – это английская Премьер-лига. Испанская Ла Лига не обладает таким высоким качеством. Португальская Примейра – добротный дивизион, но это не топ-уровень. Немецкая Бундеслига, я думаю, тоже многое потеряла. Я уверен, что больше не буду играть в Европе. Я хочу играть в Саудовской Аравии», – заявил Роналду.

Почему-то именно эти слова разозлили очень многих людей, кто интересуется и следит за футболом. Но как раз в этом аспекте Роналду прав. Да, он привычно и беззастенчиво высокомерен, но все-таки прав. И аргументы, которые приводят оппоненты этой точки зрения Криштиану о том, что саудовская Про-Лига – это своеобразное повторение того, что все мы уже видели в 2016-м вокруг китайской Суперлиги, абсолютно неприменимы, хотя бы с точки зрения уровня футболистов, подавшихся тогда за «длинным юанем» в Поднебесную, и переманенных сейчас богатыми шейхами с Ближнего Востока.

Китайцы и близко не подобрались к тому, чтобы заманить к себе действующего обладателя «Золотого мяча», коим является француз Карим Бензема, подписавший трехлетний контракт с «Аль-Иттихадом». Представители Поднебесной ограничились Оскаром, Алексом Тейшейрой, Халком и рядом других весьма известных и качественных игроков, но подавляющее большинство из них были южноамериканцами, привыкшими мимикрировать к окружающей среде ради возможности хорошо зарабатывать.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема привез в Саудовскую Аравию Золотой мяч

Знатные же европейцы тогда в Китай так и не поехали, а сейчас Роналду прав в том, что он протоптал для них дорожку в Саудовскую Аравию, и наживка шейхов в виде колоссальных зарплат сработала.

Следом за топовыми футболистами к саудитам поехали и многие известные тренеры. Стивен Джеррард, Игор Йовичевич, Славен Билич, Робби Фаулер, Жорже Жезуш и Луиш Каштру согласились работать на Аравийском полуострове и помогать выводить футбол в стране на новый уровень, как того пожелал принц Мухаммед. Правда, нашлись и те, кому хватило выдержки и крепости нервов, чтобы отказаться от подобной возможности (Жозе Моуриньо, Диего Симеоне, Маурицио Сарри, Массимилиано Аллегри), однако вряд ли это так уж сильно расстроило саудитов.

Прямо сейчас перед футболистами и наставниками, согласившимися прибыть на заработки в Саудовскую Аравию, стоит задача помочь выполнить глобальный план – за 5-10 лет вывести Про-Лигу в пятерку лучших национальных чемпионатов мирового футбола. Конечно, соревноваться с историей и престижностью, которые есть у ряда топовых лиг европейского футбола, саудитам будет непросто, зато чтобы получить конкурентные и интересные для зрителя по составу команды потребуется всего-то несколько трансферных окон, вдобавок к ассигнованиям из бюджета страны, безусловно.

Интересно и то, как саудиты до совершенства правильно выбрали время, чтобы начать воплощать свой грандиозный футбольный проект. Когда нечто подобное попытались реализовать в Китае, тамошним клубам приходилось конкурировать с представителями пяти, шести или даже семи фантастически конкурентных и зрелищных лиг со всей Европы. Сейчас же, как четко подметил Роналду, качество ряда чемпионатов снизилось, а то и вовсе упало.

Ла Лига была лучшим чемпионатом на планете десять лет назад, и пускай сейчас ее представители все еще способны доходить до финальных стадий еврокубков, нет никаких сомнений, что в целом этот дивизион регрессирует. Именно поэтому «Барселона» и «Реал», испытывающие финансовые проблемы, всеми правдами и неправдами цепляются за угасающую надежду сдвинуть с мертвой точки некогда казавшийся грандиозным проект под названием «Европейская Суперлига».

Чуть лучше дела обстоят нынче в итальянской Серии А, где даже в последние годы на фоне кризиса в «Ювентусе» обострилась борьба за чемпионский титул, но в целом этот чемпионат финансово не привлекателен для многих звезд, рассчитывающих получить за свои услуги на футбольном поле рыночную заработную плату. В немецкой Бундеслиге по-прежнему все крайне и крайне предсказуемо, даже на фоне драматических обстоятельств в гонке за «золото» в минувшем сезоне – «Бавария» на голову выше и сильнее всех остальных, и мюнхенцы весьма не заинтересованы в том, чтобы что-то изменилось.

Именно поэтому Криштиану Роналду, пусть и руководствуясь личными мотивами, был прав – после того, как он оказался невостребованным на уровне АПЛ, оставаться и дальше в Европе для португальца вряд ли имело смысл по вполне себе объективным причинам. А если нужно ехать за деньгами, выбирая между Про-Лигой и МЛС, то зачем лукавить и придумывать какие-то обстоятельства, как это сделал Месси?

Вероятнее всего, именно в «Аль-Насре» Криштиану Роналду завершит карьеру игрока. Но саудовская Про-Лига продолжит развиваться и после ухода португальца. Очевидно, что деньги у Мухаммеда ибн Салман аль-Сауда никуда не денутся, равно как и желание их инвестировать в футбол ради процедуры спортсвошинга (о ней и не только – в материале по ссылке ниже), потому на место Роналду с годами придут новые звезды, которые также получат предложения подписать баснословные контракты и не смогут от них отказаться. По мере же роста авторитета и престижа соревнования сперва притупится и критика, а через десять лет, если попытаться пофантазировать, то вполне можно представить, как Александер Чеферин (или новый президент УЕФА) вынесет на суд публики очередную смелую реформу, предлагающую включить клубы из саудовской Про-Лиги в число участников европейской Лиги чемпионов. Под предлогом повышения спортивной конкуренции, конечно же. Уж где-где, а в ФИФА и УЕФА ради денег ничего не делается – все только для развития игры и ее популяризации в мире…