Почему саудовские клубы могут платить игрокам больше, чем европейские топы

Летнее трансферное окно в нынешнем году обещает быть по-особенному горячим. В европейский футбол буквально ворвались большие саудовские деньги, причем с их помощью происходит не усиление топовых команд Старого континента, а наоборот, «вымывание» из их рядов всех тех, на кого только можно повлиять финансово.

В частности, в саудовскую Про-Лигу уже успели официально перебраться форвард «Реала» Карим Бензема и опорник «Челси» Н'Голо Канте, однако в самое ближайшее время последовать их примеру могут еще многие звезды мирового футбола, особенно из числа тех, чьи карьеры находятся «на излете».

И пускай заманить рекордсмена по числу завоеванных «Золотых мячей» Лионеля Месси саудитам так и не удалось, зато в их чемпионате с конца минувшего года радует публику звезда сопоставимого масштаба – португалец Криштиану Роналду, чьи финансовые запросы были без проблем удовлетворены руководством «Аль-Насра».

Так почему саудовские клубы могут платить звездам европейского футбола гораздо больше, чем топ-клубы Старого континента? В конце концов, капитализация таких проектов как «Аль-Наср», «Аль-Иттихад» или «Аль-Хиляль» несопоставима с аналогичными показателями, к примеру, «Реала», «Барселоны», «Манчестер Юнайтед» или «Баварии».

Getty Images/Global Images Ukraine. Н'Голо Канте

Финансовый fair play

Прежде всего, стоит вспоминать, что, несмотря на всю критику, в европейском футболе уже более десяти лет функционирует система, не позволяющая клубам в буквальном понимании этого выражения «сорить деньгами». Она известна как финансовый fair play, и призвана заставить клубы соизмерять свои ключевые расходы с доходами, чтобы не было перекосов, при которых кто-то полагается исключительно на свои возможности, а другие же «выдаивают» средства у богатых собственников.

Принимая во внимание требования финансового fair play, любому клубу, стремящемуся не иметь проблем с УЕФА и получить допуск для участия в еврокубках, нужно, прежде всего, искать способы органического увеличение доходной части бюджета. Это может осуществляться за счет переговоров о продаже телевизионных прав, спонсорских выплат, продажи билетов и атрибутики, а также других мерчандайзинговых «фишек».

Именно поэтому европейские топ-клубы, либо же те, кто стремится завоевать этот негласный титул, вынуждены считаться со своими реальными возможностями, и максимально экономить, в том числе и на выплатах заработной платы своим футболистам. Наиболее остро и явно эта проблема прослеживается в последние сезоны в Испании, где у безоговорочных грандов Ла Лиги «Барселоны» и «Реала» перманентные проблемы с зарплатными ведомостями, что напрямую влияет и на их трансферный вектор.

Даже «Ньюкасл», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити», конечными владельцами которых являются азиатские компании (из Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов, соответственно), вынуждены соблюдать правила игры, установленные УЕФА, а потому не могут до бесконечности «повышать ставки» в конкуренции с саудитами, у которых нет абсолютно никаких искусственных ограничений по затратам. В саудовской Про-Лиге каждый клуб имеет возможность и право тратить ровно столько, сколько пожелает, а если точнее – сколько имеет на своем счету.

Клубы в государственной собственности

В отличие от подавляющего большинства европейских топов, которые принадлежат одному лицу, компании или инвестиционному фонду, саудовские клубы зачастую имеют совершенно иную структуру собственности. Многие из них официально зарегистрированы как спортивные ассоциации, которые регулярно избирают президентов, выполняющих высшие управленческие функции, но не имеющих привилегий владельцев.

На практике же все клубы саудовской Про-Лиги принадлежат государству, а если точнее, то правительству Саудовской Аравии – страны, чьи запасы нефти по нынешним котировкам оцениваются в 1,4 триллиона долларов. Это говорит о том, что тамошние футбольные клубы имеют практически безграничный инвестиционный потенциал, а уровень расходов там зависит исключительно от воли высших руководящих лиц государства, а также конкуренции внутри королевской семьи.

Последнее обстоятельство вызывает неподдельный интерес, ведь де-факто каждый клуб саудовской Про-лиги имеет своего, если так можно выразиться, покровителя/мецената из королевской семьи. По этой причине футбольный чемпионат Саудовской Аравии – это своего рода турнир-состязание между ближайшими родственниками – братьями, сестрами, отцами и сыновьями.

Например, ключевым патроном «Аль-Насра», в рядах которого ныне выступает Криштиану Роналду, является наследный принц Саудовской Аравии и фактический руководитель этого государства 37-летний Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Хотя его нередко называют собственником абсолютно всего, что расположено или находится на саудовской земле…

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Команда для звезд, а не звезды для команды

Еще одним важным стратегическим различием между тем, как тратятся деньги в европейском и саудовском футболе являются затраты на фонд заработной платы.

В Европе большинство клубов озабочены тем, чтобы собрать максимально конкурентную команду для достижения высших целей на внутренней и континентальной арене. Это предусматривает необходимость наличия в коллективе целого ряда высококлассных исполнителей, способных обеспечивать хорошее взаимодействие и командную синергию.

В Саудовской Аравии клубы, наоборот, сосредотачивают основное внимание на отдельных персоналиях. Именно поэтому вы наверняка с трудом сможете назвать хотя бы кого-то из состава «Аль-Насра», зато прекрасно знаете, что в этой команде выступает Криштиану Роналду.

На практике это означает, что внутри саудовских клубов существуют колоссальные перекосы по зарплате. Один игрок там способен получать в разы больше, чем все остальные вместе взятые. В случае с тем же Криштиану Роналду речь идет о 80% фонда зарплаты «Аль-Насра», в которые клубу обходится содержание одного лишь португальца, в то время как на оплату труда остальных футболистов отведены только 20% общей суммы.

В Европе нечто подобное практически невозможно. Даже оклад Килиана Мбаппе в Пари Сен-Жермен равен «всего-то» 33% от общих расходов парижского клуба на зарплату своим футболистам. И это при том, что Мбаппе можно называть едва ли не исключением из правил для европейского футбола, топ-клубы которого все-таки стараются вести сбалансированную зарплатную политику.

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Спортсвошинг

Пожалуй, уже ни для кого не секрет, что высшее политическое руководство Саудовской Аравии приняло решение о целесообразности миллиардных инвестиций в футбол по очень простой причине: они хотят использовать популярный вид спорта для улучшения собственного имиджа на международной арене.

Саудиты пошли по примеру соседей из Катара, которые сперва приобрели в Европе «Пари Сен-Жермен», а затем провели финальную часть чемпионата мира-2022, чтобы попытаться свести на нет негативные упоминания о стране в иностранных СМИ. А ведь проблем у Катара хватало и все еще хватает: страну критикуют за неуважение гражданских прав, а также использование труда по аналогии с рабством.

К практике спортсвошинга теперь активно прибегла и Саудовская Аравия. Сперва Суверенный фонд этой страны, который курирует лично Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, добился покупки клуба английской Премьер-лиги «Ньюкасла», а теперь тамошняя Про-лига ставит перед собой задачу через несколько лет войти в топ-5 лучших национальных лиг по футболу.

Стоит отмечать, что самого принца Мухаммеда, который с большой долей вероятности станет следующим королем Саудовской Аравии, источники, приближенные к американским разведывательным службам, называли заказчиком резонансного убийства журналиста Джамаля Хашогги, которое произошло в саудовском консульстве в Стамбуле. Совпадение или нет, но именно после того события азиатская страна активизировала свои инвестиции в футбол и задекларировала цель провести в ближайшие 20 лет финальную часть чемпионата мира…