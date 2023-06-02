Лига звездных ветеранов. 10 игроков, которых сватают в Саудовскую Аравию

Летнее трансферное окно 2023 года рискует стать историческим для всего футбольного рынка. Согласно последним слухам, в ближайшие несколько месяцев необычайную активность планируют развить клубы из Саудовской Аравии, особенно «Аль-Хиляль». Руководство этой страны уже «спустило на места» задачу – сделать тамошнюю Про Лигу одним из самых сильных и интригующих национальных чемпионатов планеты, а для этого, прежде всего, командам требуются хорошие кадры.

Так как топовых футболистов, находящихся в расцвете сил, заманить к себе саудитам нынче крайне непросто, даже при помощи невероятных денег, представители Азии предпочли сфокусироваться на звездных ветеранах. И здесь хватает по-настоящему громких фамилий! Даже страшно себе представить, какой может оказаться саудовская Про Лига в следующем сезоне, если туда переберутся все эти исполнители. О десяти наиболее известных прямо сейчас и поговорим…

Карим Бензема

Возраст: 35 лет

Гражданство: Франция

Клуб: Реал

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 35 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Карим Бензема с 2009 года выступает за мадридский «Реал», однако нынешним летом французский голеадор может покинуть Испанию. Контракт форварда с «бланкос» действует до 30 июня, и пока футболист не исключает любых возможностей относительно продолжения карьеры. Одной из них является переезд в Саудовскую Аравию.

Если доверять испанскому изданию AS, Бензема уже получил крайне выгодное с финансовой точки зрения предложения от одного из неназванных клубов Саудовской Аравии. Французскому форварду готовы платить по 200 миллионов евро за сезон, изначально оформив 2-летнее трудовое соглашение. Кроме того, предусмотрена возможность получения значительных бонусов, если Бензема согласится стать амбассадором заявки Саудовской Аравии, Египта и Греции на ЧМ-2030.

Андрес Иньеста

Возраст: 39 лет

Гражданство: Испания

Клуб: Виссел Кобе

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 1,2 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Один из легендарных полузащитников «Барселоны» Андрес Иньеста последние пять лет провел далеко за пределами Европы. Еще летом 2018-го он на правах свободного агента подался в Японию, где заключил контракт с «Виссел Кобе», однако это сотрудничество позволило хавбеку пополнить свою трофейную комнату всего лишь двумя экспонатами – Кубком и Суперкубком Японии.

В конце мая Иньеста и «Виссел Кобе» объявили, что завершают сотрудничество, вследствие чего хавбек может самостоятельно решать, где ему продолжать выступления. Вешать бутсы на гвоздь в свои 39 лет Андрес не собирается, о чем публично заявил совсем недавно, попутно подчеркнув, что хотел бы вернуться в «Барселону», но перед тем еще чувствует силы поиграть и попрощаться с футболом именно на поле, а уже затем оценивать варианты с работой в стане «блаугранас». Этим, как сообщает испанское издание Sport, готовы воспользоваться в Саудовской Аравии. Тамошние клубы вовсю присматриваются к Иньесте, но проблема в том, что у них есть более чем достойные конкуренты – «Интер Майами» из МЛС, а также футбольные проекты из Катара и ОАЭ.

Эден Азар

Возраст: 32 года

Гражданство: Бельгия

Клуб: Реал

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 5 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Трансфер бельгийского вингера Эдена Азара из «Челси» обошелся мадридскому «Реалу» летом 2019 года в 115 миллионов евро. Тогда казалось, что эта инвестиция президента «бланкос» Флорентино Переса обречена на успех, но по факту карьера Азара в столице Испании превратилась в сущий кошмар. Виной всему – перманентные травмы, из-за которых Эден практически не играет, превратившись в истинную обузу для бюджета «Реала».

Поговаривают, что «Реал» вот уже несколько лет пытается найти для Азара подходящий вариант, чтобы перестать платить бельгийцу зарплату по контракту, но… По последней информации, интерес к сотрудничестве с Эденом недавно проявляли клубы из Саудовской Аравии, однако это никак не заинтересовало бельгийца. Очевидно, он так и досидит в «Реале» на своем «жирном» контракте до лета 2024-го, а уже потом будет оценивать возможности. Вероятно, Азар считает, что условная саудовская Про Лига от него никуда не денется даже в 33…

Серхио Бускетс

Возраст: 34 года

Гражданство: Испания

Клуб: Барселона

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 5 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Воспитанник академии «Барселоны» Серхио Бускетс, который свой первый матч за главную каталонскую команду провел еще в 2008 году и с тех пор стал одним из символов современных «блаугранас», также решил, что предстоящее лето является для него отличной возможностью сменить обстановку. Уже известно, что полузащитник покинет «Барселону», с которой у него 30 июня как раз истекает контракт.

Где окажется Бускетс? С очень высокой долей вероятности – в Саудовской Аравии. По крайней мере, там у Серхио есть более чем конкретный и очень даже выгодный вариант. Речь об «Аль-Хиляле», который собирается сделать все, чтобы убедить Бускетса отказаться от идеи с переездом в США. Дело в том, что ранее испанский хавбек-ветеран заявлял – мол, после ухода из «Барселоны» в Европе точно не останусь, чтобы никогда даже теоретически не играть против «блаугранас» в каком-то важном матче или турнире. Более того, Бускетс утверждал, что его семье было бы интересно попробовать пожить в именно в США, но там ему вряд ли будут готовы платить столько, сколько в Саудовской Аравии. Так что перед воплощением «американской мечты» Бускетс пару лет вполне способен еще как следует «попылить» в Про Лиге.

Жорди Альба

Возраст: 34 года

Гражданство: Испания

Клуб: Барселона

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 5 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

34-летний левый фулбек Жорди Альба также является коренным каталонцем, хотя на профессиональном уровне перед приходом в «Барселону» успел поиграть за ряд команд, в том числе «Валенсию», из которой «блаугранас» летом 2012 года и выкупили защитника за 14 миллионов евро. С тех пор Альба добросовестно «утюжил» левый фланг своей команды, которой помог шесть раз стать чемпионом Испании, а в 2015-м выиграл с каталонцами Лигу чемпионов.

Несмотря на то, что контракт Альбы с «Барселоной» был рассчитан до лета 2024 года, стороны уже согласовали его досрочное расторжение. Жорди выразил желание уйти из стана «блаугранас» прямо сейчас, и по слухам, это напрямую связано с интересом к его персоне из Саудовской Аравии. В частности, «Аль-Хиляль» готов подписать с Альбой многомиллионный контракт на два или три сезона, и главным условием для футболиста ставил именно полюбовный досрочный уход из «Барселоны». Сейчас, когда этого фулбеку удалось добиться, нет сомнений, что в его переговорах с саудитами все пойдет куда более быстро и категорически конкретно.

Уго Льорис

Возраст: 36 лет

Гражданство: Франция

Клуб: Тоттенхэм

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 4 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

36-летний голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис, являющийся к тому же капитаном команды, после одиннадцати лет, проведенных в рядах «шпор», также всерьез задумался над необходимостью что-то поменять в концовке карьеры. По информации авторитетного издания L'Equipe, в услугах Льориса всерьез заинтересован неназванный клуб из Саудовской Аравии, который якобы уже сделал французу невероятно щедрое с финансовой точки зрения предложение.

Проблема вокруг потенциального переезда Уго в Про Лигу может быть только одна – срок действия контракта французского кипера с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года, а договариваться по отступным азиаты вроде как не слишком-то и желают. Что правда, «шпоры» могут пойти навстречу пожеланиям своего многолетнего вратаря и отпустить того абсолютно бесплатно, если им удастся подыскать толкового сменщика для француза – таким, как говорят, может стать ирландец Гэвин Базуну, который вылетел из АПЛ вместе с «Саутгемптоном», но вряд ли пожелает оставаться в рядах «святых» и в Чемпионшипе.

Эдин Джеко

Возраст: 37 лет

Гражданство: Босния и Герцеговина

Клуб: Интер

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 4 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Боснийский голеадор Эдин Джеко выступает за «Интер» с лета 2021 года, и имеет контракт с миланским клубом до 30 июня. Несмотря на то, что «нерадзурри», как поговаривают, предложили Джеко продлить сотрудничество, на текущий момент никаких официальных соглашений между сторонами не подписано, а потому слухи вокруг форварда продолжают появляться с завидной регулярностью.

В частности, несколько дней назад портал Calciomercato проинформировал своих читателей о том, что Джеко получил конкретное предложение от «Аль-Хиляля», который готов подписать с Эдином двухлетний контракт на условиях, значительно более лучших, чем футболист имеет в Милане. Учитывая это, а также возраст Джеко, не стоит исключать, что уже очень скоро форвард скажет «чао» итальянскому гранду и подастся в Эр-Рияд.

Серхио Рамос

Возраст: 37 лет

Гражданство: Испания

Клуб: Пари Сен-Жермен

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 6 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Шестнадцать лет Серхио Рамос был символом обороны мадридского «Реала», но летом 2021-го предпочел перебраться во Францию, где заключил очень выгодное соглашение с местным гегемоном «Пари Сен-Жермен». Первый сезон в стане этой команды выдался для испанца очень скомканным, однако сейчас Серхио имеет регулярную игровую практику, и в целом может быть доволен собой.

Пока нет конкретного понимания, насколько приоритетным кадровым решением является для нынешнего ПСЖ продление контракта с Рамосом, этой ситуацией, кажется, готов воспользоваться вездесущий «Аль-Хиляль». Этот клуб, как сообщает инсайдер Николо Скира, уже контактировал с представителями Серхио, и хотя пока никаких деталей этого в прессу так и не просачивалось, исключать, что испанский центрбек согласится перебраться в Саудовскую Аравию не стоит, особенно если там вокруг него подберется столь звездная компания и выпадет шанс опять поиграть в одной лиге с Месси и Роналду.

Лионель Месси

Возраст: 35 лет

Гражданство: Аргентина

Клуб: Пари Сен-Жермен

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 45 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Собственно, наиболее ожидаемым летним трансфером в саудовскую Про Лигу является именно Лионель Месси. Аргентинец в настоящий момент имеет контракт с Пари Сен-Жермен до 30 июня, который далеко не факт, что будет продлен. В частности, многочисленные издания и инсайдеры в последние недели все более и более активно рапортуют о готовности Месси переехать в Саудовскую Аравию.

В Про Лиге в услугах Месси заинтересован все тот же ненасытный «Аль-Хиляль», который якобы готов платить аргентинскому форварду по 500 миллионов евро в год, а также обеспечить солидные агентские выплаты отцу футболиста Хорхе Месси, который представляет интересы звезды ПСЖ. Что правда, Месси интересен далеко не одним саудитам. Поговаривают, что отчаянную попытку заполучить аргентинца намерены предпринять «Интер Майами» и «Барселона». Совместно американский и испанский клубы хотят предложить Лионелю выгодный двухлетний контракт, по условиям которого форвард один сезон проведет в Испании, а затем переберется за океан, где в 2026-м году состоится финальная часть следующего розыгрыша чемпионата мира.

Жуниор Мораес

Возраст: 36 лет

Гражданство: Украина

Клуб: Коринтианс

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 400 тысяч евро

Оказаться в чемпионате Саудовской Аравии в ближайшее время может и номинальный украинец Жуниор Мораес. С марта минувшего года этот форвард выступает на этнической родине – в Бразилии – за «Коринтианс», с которым имеет контракт до конца текущего календарного года. Однако в средине мая стало известно, что боссы «тимау» приняли решение больше не предоставлять Мораесу игровую практику в первой команде, что свидетельствует о вероятном скором уходе ветерана из этого клуба.

В частности, по данным портала Torcedores, у Жуниора есть варианты в Саудовской Аравии, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах. Наиболее конкретный из них – саудовский «Аль-Иттихад», не так давно ставший чемпионом страны и не давший шансов на «золото» самому Криштиану Роналду и его «Аль-Насру».