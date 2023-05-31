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  4. Интер Майами и Барселона придумали, как не пустить Месси в Аль-Хиляль
Франция
31 мая 2023, 12:46 | Обновлено 31 мая 2023, 13:17
1935
0

Интер Майами и Барселона придумали, как не пустить Месси в Аль-Хиляль

Американцы и испанцы разработали хитрую схему потенциального трансфера

31 мая 2023, 12:46 | Обновлено 31 мая 2023, 13:17
1935
0
Интер Майами и Барселона придумали, как не пустить Месси в Аль-Хиляль
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский гений Лионель Месси в летнее трансферное окно может покинуть «Пари Сен-Жермен», с которым у него 30 июня истечет контракт.

Ранее предполагалось, что Месси продолжит карьеру в Саудовской Аравии, где уже согласовал контракт на 500 миллионов евро с «Аль-Хилялем», однако буквально в последний момент помешать этому хотят «Интер Майами» и «Барселона».

Американский и испанский клубы разработали хитрую схему, согласно которой Месси подпишет контракт с «Интер Майами», но сразу же уйдет в аренду на год в «Барселону», после чего вернется и в 2024 году сыграет в МЛС, что будет имиджево очень важно для США, которые вместе с Мексикой и Канадой примут финальную часть ЧМ-2026.

Для «Барселоны» такой формат сделки позволит обойти жесткие требования финансового фейр-плей, а также дать Месси еще один шанс проявить себя перед каталонскими болельщиками, которые до сих пор обожествляют аргентинца.

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Источник L'Equipe
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