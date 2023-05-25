Испания25 мая 2023, 16:14 |
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Андрес ИНЬЕСТА: «Я хотел бы вернуться в Барселону»
Легендарный хавбек – о планах на будущее
25 мая 2023, 16:14 |
603
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Легендарный испанский полузащитник Андрес Иньеста, который покинет «Виссел Кобе» в конце сезона, рассказал о своих планах на будущее:
«Как я уже много раз говорил, я хотел бы вернуться в «Барселону» в какой-то момент жизни, но, думаю, до этого еще далеко. Я хочу играть. Чувствую, что способен и дальше делать это.
Когда эта глава будет закрыта, посмотрим. Я хочу закончить карьеру на поле, играя. И это то, что я надеюсь сделать».
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