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  4. Андрес ИНЬЕСТА: «Я хотел бы вернуться в Барселону»
Испания
25 мая 2023, 16:14 |
603
0

Андрес ИНЬЕСТА: «Я хотел бы вернуться в Барселону»

Легендарный хавбек – о планах на будущее

25 мая 2023, 16:14 |
603
0
Андрес ИНЬЕСТА: «Я хотел бы вернуться в Барселону»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрес Иньеста

Легендарный испанский полузащитник Андрес Иньеста, который покинет «Виссел Кобе» в конце сезона, рассказал о своих планах на будущее:

«Как я уже много раз говорил, я хотел бы вернуться в «Барселону» в какой-то момент жизни, но, думаю, до этого еще далеко. Я хочу играть. Чувствую, что способен и дальше делать это.

Когда эта глава будет закрыта, посмотрим. Я хочу закончить карьеру на поле, играя. И это то, что я надеюсь сделать».

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Источник: легенда Барселоны покинет клуб в конце сезона
Андрес Иньеста Барселона Виссел Кобе
Источник Goal.com
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