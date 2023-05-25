Другие новости25 мая 2023, 10:40 | Обновлено 25 мая 2023, 11:03
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ОФИЦИАЛЬНО. Иньеста покинет летом Виссел Кобе
39-летний игрок завершил свою миссию в Японии
25 мая 2023, 10:40 | Обновлено 25 мая 2023, 11:03
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Японский клуб «Виссел Кобе» объявил о предстоящем уходе из команды полузащитника Андреса Иньесты.
39-летний экс-хавбек «Барселоны» 1 июля проведет свой последний матч за японский клуб – против «Консадоле Саппоро».
Напомним, Иньеста защищает цвета «Виссел Кобе» с 2018 года. В его составе он становился обладателем Кубка (2019) и Суперкубка Японии (2020).
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