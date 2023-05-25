ОФИЦИАЛЬНО. Иньеста покинет летом Виссел Кобе

Японский клуб «Виссел Кобе» объявил о предстоящем уходе из команды полузащитника Андреса Иньесты.

39-летний экс-хавбек «Барселоны» 1 июля проведет свой последний матч за японский клуб – против «Консадоле Саппоро».

Напомним, Иньеста защищает цвета «Виссел Кобе» с 2018 года. В его составе он становился обладателем Кубка (2019) и Суперкубка Японии (2020).