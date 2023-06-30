Личный выбор Роналду. Почему Криш хочет, чтобы Аль-Наср возглавил Каштру

В средине апреля саудовский «Аль-Наср», внимание к которому среди широкого круга футбольных болельщиков, откровенно говоря, приковано только по причине выступлений за эту команду португальского гения всех времен Криштиану Роналду, удивил увольнением с поста главного тренера французского специалиста Руди Гарсии. Решение о смене наставника клуб из Эр-Рияда принял за семь туров до финиша национального чемпионата, в момент, когда команда шла на втором месте и отставала всего на три очка от лидирующего «Аль-Иттихада».

В итоге выиграть чемпионат Саудовской Аравии в сезоне-2022/23 «Аль-Насру» так и не удалось, даже избавившись от Гарсии. Пришедший на его место малоизвестный хорват Динко Еличич кардинальным образом не сумел изменить ситуацию, и Криштиану Роналду в первом своем сезоне в Саудовской Аравии остался без трофеев.

Поговаривали, что увольнение Руди Гарсии во многом стало следствием проявлений недовольства по отношению к работе этого специалиста именно со стороны португальской звезды «Аль-Насра». Криштиану Роналду якобы не нравилось, как французский тренер выстраивает командные взаимодействия, а еще португалец полагал, что Гарсия не способен выжимать полностью потенциал из каждого футболиста команды, что и привело к проигрышу чемпионской конкуренции «Аль-Иттихаду».

Впрочем, в сезон-2023/24 «Аль-Наср» не имеет желания вступать с Динко Еличичем в роли главного тренера. Очевидно, что хорватский наставник будет заменен на куда более опытного и маститого специалиста, хотя коуча топ-категории в Саудовскую Аравию клубу из Эр-Рияда заманить, вероятно, все-таки не удастся. От возможности поработать с «Аль-Насром», по слухам, уже отказался француз Зинедин Зидан, хотя ему предлагали зарплату в 60 миллионов евро и контракт на два года.

Была в зарубежной прессе информация и об интересе «Аль-Насра» к сотрудничеству с нынешним наставником «Динамо» Мирчей Луческу, однако 77-летний румынский специалист не рискнул соглашаться на такое авантюрное мероприятие, как вояж в Саудовскую Аравию, даже несмотря на возможность заработать в Азии гораздо больше, чем он может нынче в Киеве. Луческу побоялся чересчур жаркого климата, который может оказаться пагубным для здоровья человека в его возрасте, а также его не привлекла потенциальная необходимость нахождения вдали от родины, где живет большая часть его семьи.

Поэтому можно констатировать, что «Аль-Наср» вот уже два месяца активно подыскивает себе нового главного тренера, но пока еще не продвинулся в этом вопросе достаточно, чтобы заключить с кем-то из наставников полноценный контракт. Немаловажный фактор в поисковом запросе саудовского клуба к потенциальным претендентам – благосклонность к кандидатуре со стороны Криштиану Роналду.

Дело в том, что высшее руководство «Аль-Насра» предоставило Роналду возможность напрямую участвовать в трансферной политике клуба. Нельзя сказать, что португалец непосредственно определяет, в каком направлении будет двигаться кадровая работа саудовцев, однако в Эр-Рияде очень трепетно относятся к мнению Криштиану, и его слово вполне способно оказать решающее воздействие на ту или иную сделку.

В аспекте главного тренера Криштиану Роналду в последнее время выступил с инициативой пригласить в «Аль-Наср» экс-наставника «Шахтера» Луиша Каштру. 61-летний португалец ранее никогда не имел возможности совместной работы с Роналду, однако к удивлению многих сейчас именно его кандидатуру «продвигает» маститый форвард.

Почему же так происходит, и чем именно Каштру впечатлил Роналду, чтобы заслужить от него личное покровительство?

Прежде всего, стоит отмечать, что Луиш Каштру и Криштиану Роналду являются португальцами. Стремление видеть во главе команды земляка является более чем логичным для человека, который может влиять на решения руководства, хотя бы потому, что в будущем облегчается коммуникационный аспект, да и практически для любого португальского специалиста персона Криштиану Роналду является чем-то абсолютно сакральным в футбольном мире, даже вне зависимости от кондиций и качества игры, которые в настоящий момент демонстрирует форвард.

Также некоторые иностранные СМИ пишут, что Роналду оценил высказывания Луиша Каштру в его адрес, которыми наставник отличился еще в 2020 году, когда работал коучем «Шахтера».

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«Когда у вас в команде есть Криштиану Роналду, вы никогда не можете позволить себе его отдать куда-то еще. Для меня Роналду – это лучший футболист на планете. Это настоящая машина. Карьерный путь Криштиану незабываем. Он сам является архитектором своей блестящей карьеры», - заявил тогда Каштру, пытаясь нивелировать последствия критики в адрес форварда, выступавшего в те времена еще за «Ювентус».

Еще одним положительным аспектом в глазах Роналду оказалась способность Луиша Каштру достигать неожиданных результатов, не имея под рукой значительных ресурсов. Речь, в частности, идет о двух победах над экс-командой Криштиану «Реалом», которые под руководством португальского тренера в 2020 году добыл «Шахтер». Тогда, напомним, обескровленные коронавирусом «горняки» на выезде сенсационно расправились с мадридцами со счетом 3:2, а затем не дали испанцам ни малейшего шанса на реванш уже в Киеве, вновь оказавшись сильнее «бланкос» - 2:0. Причем в обоих поединках «Шахтер» не отсиживался в глубокой обороне, а старался при первой же возможности идти в острые атаки и стараться наказать соперника за ошибки.

В конце концов, Роналду наверняка впечатлен и нынешними успехами Луиша Каштру, который с марта минувшего года работает с бразильским «Ботафого». В частности, в текущем сезоне подопечные португальского наставника сенсационно идут на первой строчке в турнирной таблице Серии А, да еще и имеют пристойный 7-очковый гандикап над ближайшим преследователем в лице «Гремио». Учитывая тот факт, что «Ботафого» за всю свою почти уже 119-летнюю историю существования футбольной команды лишь дважды становился чемпионом Бразилии, теперешние результаты являются абсолютно фантастическими для этого клуба, и дают болельщикам возможность помечтать о первом за последние 28 лет «золоте» национального чемпионата.

Немаловажно и то, что Луиш Каштру имеет опыт работы в азиатском регионе. После ухода из «Шахтера» португальский специалист принял катарский «Аль-Духаиль», с которым все-таки не смог навязать чемпионскую конкуренцию в национальной лиге «Аль-Садду», зато выиграл Кубок эмира Катара, разбив в финале «Аль-Гарафу» (5:1).

Наверняка немаловажным обстоятельством для Роналду является и то, чтобы новый главный тренер «Аль-Насра» не обладал чересчур высоким авторитетом в футбольном мире. Условный Зинедин Зидан мог бы в какой-то степени являться для Криштиану конкурентом, как минимум с точки зрения донесения той или иной информации под «нужным соусом» до клубного руководства. С Каштру же подобной проблемы быть не должно, ведь Луиш – это квалифицированный наставник, который прекрасно знает свою работу, но не обладает выдающейся харизмой и не имеет тяги к безграничной славе.

Другой вопрос – удастся ли «Аль-Насру» заполучить Каштру? Еще в декабре минувшего года у Луиша, по слухам, была возможность начать работать с Роналду, но в национальной сборной Португалии. Однако тогда экс-коуч «Шахтера» дал понять, что не собирается бросать проект в «Ботафого» даже ради столь привлекательной возможности, как работа с национальной командой родной страны.

Чуть позже, уже в мае нынешнего года, выходить на Луиша Каштру пробовали боссы «Эвертона», за который играет украинец Виталий Миколенко. Однако эти переговоры также не привели к подписанию контракта, из-за стремления португальского тренера проявить себя в бразильской Серии А вместе с «Ботафого».

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Сейчас, когда дела с командой из Рио-де-Жанейро у Каштру складываются по принципу лучше не придумаешь, бросать все и лететь в Саудовскую Аравию – это явно не самое очевидное решение для португальского тренера. Конечно, «Аль-Наср» способен предложить Луишу очень щедрые условия по контракту (возможно, даже такие, которые этот наставник не мог себе и представить), а еще поговаривают, что Криштиану Роналду лоббирует назначение на пост спортивного директора клуба еще одного земляка – Хосе Семеду, что позволит оформить просто-таки «португальскую мафию» во главе спортивной составляющей саудовского проекта, но… Ранее Каштру не проявлял себя чрезмерно меркантильной личностью, а потому вряд ли деньги станут для наставника «опцией № 1» при выборе варианта продолжения карьеры.

Впрочем, чтобы там не случилось в аспекте возможного прихода Луиша Каштру на пост главного тренера «Аль-Насра», сейчас для Украины и украинцев важнее другое: 61-летний португалец, даже находясь далеко, не забывает о нашей стране. В первый же день начала полномасштабной фазы российской военной агрессии по отношению к Украине Каштру выразил слова поддержки украинскому народу. После он призывал мировых чиновников «вставать с насиженных мест» и помогать Украине, в мае минувшего года говорил о «позоре для мировых лидеров», имея в виду неспособность сильных мира сего совладать с агрессором. Даже спустя год войны Каштру не забыл о происходящем в Украине, опубликовав соответствующий пост в соцсетях. И пусть кто-то иронично скажет, что это лишь слова, но куда важнее другое – эти слова о необходимости поддерживать Украину, благодаря таким людям как Луиш Каштру, сегодня звучат во всех уголках земного шара, включая столь неоднозначные с точки зрения политических отношений с нами страны, как Бразилия, а вскоре, возможно, и Саудовская Аравия. А формирование в глобальном мировом сообществе правильных и справедливых взглядов на войну в Украине – это уже огромная победа над агрессором.