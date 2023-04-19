Зидан уже два года без работы. Ему предлагают 120 млн и синергию с Роналду

Зинедин Зидан по праву считается одним из величайших футболистов за всю историю, однако француз является одним из немногих «обитателей Пантеона», которому после завершения активных выступлений удалось реализовать себя еще и на тренерском поприще. С 2016 по 2021 годы (с перерывом) Зидан во главе «Реала» трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды – испанскую Ла Лигу, а также Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира ФИФА.

Однако с лета 2021-го Зидан не имеет постоянной работы в футболе, хотя его имя возникает в различных СМИ практически каждый раз, когда речь заходит о поиске кандидатов для одного из топ-клубов европейского континента…

Ушел из Реала из-за недостатка уверенности

27 мая 2021 года Зинедин Зидан объявил о своем уходе с должности главного тренера «Реала». Сезон-2020/21 мадридская команда завершила без трофеев, хотя до последнего претендовала на два наиболее значимых из них, остановившись на стадии полуфинала Лиги чемпионов и финишировав на втором месте в Ла Лиге.

О том, что Зидан может покинуть «Реал» в случае отсутствия трофеев говорили еще по ходу того сезона, но все-таки вероятность обратного решения со стороны француза и боссов мадридского клуба, казалось бы, присутствовала. Все крохи сомнений были окончательно сметены со стола тогда, когда Зинедин прояснил мотивацию своего поступка.

«Я знаю футбол и знаю требования такого клуба, как «Реал». Понимаю, что когда вы не выигрываете, то должны уйти. Я не устал тренировать. Мне бы хотелось, чтобы в последние месяцы мои отношения с клубом и с президентом были немного другими. Я ухожу, потому что клуб не дает мне уверенности, в которой я нуждаюсь», – прокомментировал свою отставку Зидан.

Мечтал возглавить сборную Франции

«Реал» недолго пребывал в поисках нового наставника, и менее чем через неделю после ухода Зидана огласил о втором пришествии в клуб итальянца Карло Анчелотти (тот уже работал с «бланкос» с 2013 по 2015 годы). А в отношении вероятного будущего Зинедина президент мадридского клуба Флорентино Перес дал довольно определенный ответ: «Зидан мечтает стать тренером сборной Франции. Уверен, он этого добьется».

Действительно, вскоре практически во всех серьезных европейских спортивных изданиях появились сообщения о том, что Зидан после ухода из «Реала» планирует на протяжении года отдохнуть и привести эмоции в порядок, а затем начать сотрудничество с Федерацией футбола Франции, возглавив национальную команду этой страны. Почему через год? Здесь все объяснялось довольно просто и выглядело предельно логично – у действующего наставника «трехцветных» Дидье Дешама как раз истекал контракт, рассчитанный до завершения финальной части ЧМ-2022, после чего с высокой долей вероятности речь бы зашла о необходимости тренерской рокировки, и здесь кандидатура Зидана шла бы под № 1.

Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Симптоматично, что в конце октября минувшего года, за месяц до старта финальной части ЧМ-2022, Зидан анонсировал свое скорое возвращение к тренерскому ремеслу. Однако после турнира в Катаре все пошло вовсе не по сценарию, который держал в голове Зинедин – тогдашний президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре неожиданно остановил выбор на варианте с продлением сотрудничества с Дешамом, который сумел вывести «трехцветных» в финал ЧМ-2022, где команда проиграла в серии пенальти сборной Аргентины.

И пускай впоследствии Ле Гре вынужден был досрочно покинуть свой пост (причем именно из-за ситуации с Зиданом, так как функционер через СМИ откровенно нахамил титулованному тренеру), для Зинедина этот момент мог стать лишь небольшим моральным утешением, но никак не удовлетворением профессиональных амбиций…

Имел массу топовых вариантов

Было бы наивно полагать, что за последние практически два года, которые прошли с момента отставки Зидана с поста главного тренера «Реала», специалист не имел выгодных и статусных предложений. Многие топовые клубы Европы, а также некоторые национальные федерации предлагали сотрудничество Зинедину, хотя и знали о стремлении того все-таки получить пост коуча в сборной Франции.

Еще в ноябре 2021 года в прессе активно циркулировали сплетни о якобы готовящемся переезде Зидана на Туманный Альбион, где француз должен был возглавить «Манчестер Юнайтед». Различные инсайдеры сообщали, что Зинедин вроде как всерьез заинтересован в реализации весьма амбициозного проекта по возрождению былого величия «красных дьяволов», но… В итоге ситуация так и не получила продолжения – поговаривали, что из-за супруги наставника Вероник Зидан. Якобы последняя категорически не желала перебираться в индустриальный и серый Манчестер, а уговаривала мужа немного подождать и, в крайнем случае, остаться во Франции, где помимо национальной команды у Зинедина был еще и вариант с «Пари Сен-Жермен».

В конце концов, отказав «Манчестер Юнайтед», где своего прежнего наставника по «Реалу» якобы очень хотел видеть Криштиану Роналду, Зидан не достиг понимания не только с Ле Гре, но и с боссами «Пари Сен-Жермен»…

В последние несколько месяцев СМИ не забывают о Зидане. 50-летнего француза сватали сперва в сборные Бразилии, США и Португалии, каждая из которых получила принципиальное «нет» от специалиста, а затем – в «Челси», «Тоттенхэм», «Баварию», «Ювентус» и вновь-таки в «Пари Сен-Жермен», но ни один из слухов так и не увенчался полноценным оформлением сотрудничества.

Получил космическое предложение из Саудовской Аравии

Но наиболее «лакомым» и обсуждаемым в информационном поле вариантом для Зидана за последнее время стал азиатский «Аль-Наср». По неподтвержденным, но активно растиражированным весьма авторитетными европейскими источниками, начиная с испанской газеты Marca, источникам из Саудовской Аравии, тамошний «Аль-Наср» сделал предложение Зидану о двухлетнем сотрудничестве с «ценой вопроса» в 120 миллионов евро. Такие деньги французский наставник сможет получить, если согласится вновь попытаться наладить синергию с Криштиану Роналду, ведь португалец с конца минувшего года выступает как раз за «Аль-Наср».

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду и Зинедин Зидан

Не так давно саудиты отправили в отставку с поста главного тренера команды Руди Гарсию, у которого были конфликты с футболистами и работой которого был недоволен лично Роналду, а на должность коуча назначили малоизвестного хорвата Динко Еличича, который ранее работал с юниорами «Аль-Насра». Очевидно, что этот шаг является временным для руководства клуба, которое теперь сосредотачивает усилия на поиске подходящего кандидата для организации долгосрочного сотрудничества.

Пока известно, что Зидан и его представители никак не отреагировали на запросы от «Аль-Насра», и, учитывая прежнюю историю с «Манчестер Юнайтед» и интересами супруги специалиста, вряд ли предложение из Саудовской Аравии покажется Зинедину привлекательным. В конце концов, у него летом наверняка будет масса куда более интересных со спортивной (но вряд ли с финансовой) точки зрения вариантов в Европе – возможно, даже от «Реала»…

Будет третий приход в Реал?

Учитывая то обстоятельство, что «Реал» в текущем сезоне рискует вновь остаться без серьезных трофеев (в Ла Лиге мадридцы имеют 11-очковое отставание от «Барселоны, а в Лиге чемпионов пока продолжают путь в плей-офф к финалу), нельзя исключать ситуацию, при которой летом в Мадриде вновь пожелают пойти на смену тренера. Тем более, что у Карло Анчелотти контракт с «бланкос» рассчитан еще на один год, а сам итальянец имеет конкретное предложение от Бразильской конфедерации футбола, которая очень хотела бы видеть маститого специалиста во главе «селесао».

Если «Реал» и Анчелотти все-таки договорятся о досрочном прекращении сотрудничества, шансы у Зидана вернуться в Мадрид расцениваются как весьма высокие. Еще летом 2021 года, когда Зинедин во второй раз покинул пост коуча «бланкос», президент «Реала» Флорентино Перес заявил прессе, что в какой-то момент будет готов вновь принять француза: «Мне по-прежнему очень нравится Зидан. Если он однажды захочет вернуться в «Реал», то пусть знает, что здесь в любом случае его дом».

Кроме того, мадридский гранд достойно проявил себя в уже упоминавшемся выше заочном конфликте, который состоялся между Ле Гре и Зиданом, публично и категорично приняв сторону тренера и больно ударив по амбициям горе-функционера, отправленного вскоре в отставку.

Неудивительно, что пресса уже продуцирует различные слухи об условиях, при которых Зидан готов вернуться в «Реал». Одни пишут, что специалист пойдет на такой шаг, если «бланкос» летом согласятся оформить трансфер 19-летнего хавбека «Лиона» Райана Шерки, играющего за «Лион» и имеющего, как и Зидан, алжирские корни. Другие же уверяют, что Зинедин стремится сохранить в стане «сливочных» бельгийца Эдена Азара, а также дополнить тренерский штаб первой команды специалистом по физподготовке Грегори Дюпоном.

Как бы там ни было, а предстоящим летом Зидан с большой долей вероятности все-таки вернется к активной работе. В конце концов, за два года паузы Зинедин уже вдоволь «перезарядил батарейки», и наверняка еще способен будоражить футбольный мир новыми громкими триумфами и яркими победами. На то он и великий, причем как футболист, так и тренер.