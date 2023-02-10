Зидан может снова вернуться в Реал, но только при одном странном условии
Звездный француз хочет видеть в составе мадридской команды Райана Шерки
Известный французский специалист Зинедин Зидан не против снова возглавить мадридский футбольный клуб «Реал».
Однако звездный наставник назвал одно условие. Он хочет видеть в составе сливочных Райана Шерки, который сейчас играет за французский «Лион».
В текущем сезоне Шерки провел в футболке «Лиона» 20 матчей, в которых отметился 2 голами и 3 ассистами. Контракт с французской командой у 19-летнего француза действителен до 2024 года.
Зидан с лета 2021 года находится без работы после второго ухода из мадридского «Реала». С «Реалом» Зизу трижды подряд побеждал в Лиге чемпионов. Со «сливочными» в качестве главного тренера он работал с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021.
Ранее сообщалось об интересе лондонского «Челси» к Зидану.
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