Принципиальное «нет» Бразилии. Зидан готов тренировать только одну сборную

Звездный французский тренер Зинедин Зидан отклонил предложения возглавить ряд национальных сборных.

Сообщается, что Зидан отказал сборным Бразилии, США и Португалии. Французский специалист готов стать главным тренер только одной сборной – сборной Франции.

К слову, Зидан является безработным с лета 2021 года, когда он покинул мадридский «Реал». Стоит отметить, что сейчас главным тренер сборной Франции является Дидье Дешам и вчера, 7 декабря, он продлил контракт с «трехцветными».