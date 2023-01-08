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  4. Принципиальное «нет» Бразилии. Зидан готов тренировать только одну сборную
Франция
08 января 2023, 03:27 |
74
0

Принципиальное «нет» Бразилии. Зидан готов тренировать только одну сборную

Французский специалист хочет возглавить только свою национальную команду

08 января 2023, 03:27 |
74
0
Принципиальное «нет» Бразилии. Зидан готов тренировать только одну сборную
Twitter. Зинедин Зидан

Звездный французский тренер Зинедин Зидан отклонил предложения возглавить ряд национальных сборных.

Сообщается, что Зидан отказал сборным Бразилии, США и Португалии. Французский специалист готов стать главным тренер только одной сборной – сборной Франции.

К слову, Зидан является безработным с лета 2021 года, когда он покинул мадридский «Реал». Стоит отметить, что сейчас главным тренер сборной Франции является Дидье Дешам и вчера, 7 декабря, он продлил контракт с «трехцветными».

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Источник Daily Mail
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