Принципиальное «нет» Бразилии. Зидан готов тренировать только одну сборную
Французский специалист хочет возглавить только свою национальную команду
Звездный французский тренер Зинедин Зидан отклонил предложения возглавить ряд национальных сборных.
Сообщается, что Зидан отказал сборным Бразилии, США и Португалии. Французский специалист готов стать главным тренер только одной сборной – сборной Франции.
К слову, Зидан является безработным с лета 2021 года, когда он покинул мадридский «Реал». Стоит отметить, что сейчас главным тренер сборной Франции является Дидье Дешам и вчера, 7 декабря, он продлил контракт с «трехцветными».
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