ОФИЦИАЛЬНО. Дешам остается во главе сборной Франции
Тренер подписал новый контракт
Федерация футбола Франции уведомила о заключении нового соглашения с главным тренером команды Дидье Дешамом. Контакт будет действовать до 2026 года.
Дешам, как известно, руководит французской сборной с лета 2012 года. Под его руководством команда выиграли чемпионат мира 2018 года, Лигу наций 2021 года, играла в финалах Евро-2016 и чемпионата мира-2022 в Катаре.
Сборная Франции занимает третье месте в рейтинге ФИФА.
Ранее сообщалось, что с Дідье Дешамом может быть заключен контракт сроком до 2030 года.
La Fédération Française de Football et Noël Le Graët, son président, sont heureux d’annoncer la prolongation de 𝗗𝗶𝗱𝗶𝗲𝗿 𝗗𝗲𝘀𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝘀 à la tête de l’Équipe de France jusqu’au mois de juin 𝟮𝟬𝟮𝟲 ✍️— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) January 7, 2023
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