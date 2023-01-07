ОФИЦИАЛЬНО. Дешам остается во главе сборной Франции

Федерация футбола Франции уведомила о заключении нового соглашения с главным тренером команды Дидье Дешамом. Контакт будет действовать до 2026 года.

Дешам, как известно, руководит французской сборной с лета 2012 года. Под его руководством команда выиграли чемпионат мира 2018 года, Лигу наций 2021 года, играла в финалах Евро-2016 и чемпионата мира-2022 в Катаре.

Сборная Франции занимает третье месте в рейтинге ФИФА.

Ранее сообщалось, что с Дідье Дешамом может быть заключен контракт сроком до 2030 года.