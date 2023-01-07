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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Дешам остается во главе сборной Франции
Франция
07 января 2023, 12:39 | Обновлено 07 января 2023, 13:18
320
0

ОФИЦИАЛЬНО. Дешам остается во главе сборной Франции

Тренер подписал новый контракт

07 января 2023, 12:39 | Обновлено 07 января 2023, 13:18
320
0
ОФИЦИАЛЬНО. Дешам остается во главе сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Федерация футбола Франции уведомила о заключении нового соглашения с главным тренером команды Дидье Дешамом. Контакт будет действовать до 2026 года.

Дешам, как известно, руководит французской сборной с лета 2012 года. Под его руководством команда выиграли чемпионат мира 2018 года, Лигу наций 2021 года, играла в финалах Евро-2016 и чемпионата мира-2022 в Катаре.

Сборная Франции занимает третье месте в рейтинге ФИФА.

Ранее сообщалось, что с Дідье Дешамом может быть заключен контракт сроком до 2030 года.

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сборная Франции по футболу Дидье Дешам
Источник Федерация футбола Франции
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