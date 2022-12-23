Дешам может получить контракт до 2030 года
Главный тренер сборной Франции может проработать еще на двух чемпионатах мира
Президент французской Федерации футбола Ноэль ле Гре в разговоре с журналистами высказался по поводу перспектив главного тренера сборной Дидье Дешама.
Ле Гре сказал, что представители Федерации планируют поговорить с наставником о контракте не только до 2026 года, но и до 2030 года. Функционер отметил, что в ближайшее время все обсудит с Дешамом.
«Думаю, что мы быстро все уладим. Если все пройдет гладко, то решим все контрактные вопросы с Дешамом еще до конца этого года», - сказал ле Гре.
Напомним, что на катарском Мундиале французская сборная под шефством Дешама дошла до финала, где в серии пенальти проиграла Аргентине.
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