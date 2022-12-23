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Чемпионат мира
23 декабря 2022, 08:37 |
372
0

Дешам может получить контракт до 2030 года

Главный тренер сборной Франции может проработать еще на двух чемпионатах мира

23 декабря 2022, 08:37 |
372
0
Дешам может получить контракт до 2030 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Президент французской Федерации футбола Ноэль ле Гре в разговоре с журналистами высказался по поводу перспектив главного тренера сборной Дидье Дешама.

Ле Гре сказал, что представители Федерации планируют поговорить с наставником о контракте не только до 2026 года, но и до 2030 года. Функционер отметил, что в ближайшее время все обсудит с Дешамом.

«Думаю, что мы быстро все уладим. Если все пройдет гладко, то решим все контрактные вопросы с Дешамом еще до конца этого года», - сказал ле Гре.

Напомним, что на катарском Мундиале французская сборная под шефством Дешама дошла до финала, где в серии пенальти проиграла Аргентине.

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Дидье Дешам сборная Франции по футболу
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Источник L'Equipe
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