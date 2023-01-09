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Чемпионат Европы
09 января 2023, 12:29 | Обновлено 09 января 2023, 12:58
1105
2

Скандал во Франции. Президент Федерации нахамил Зидану, в дело вступил Реал

Ле Гре неожиданно оскорбил легенду французского футбола

09 января 2023, 12:29 | Обновлено 09 января 2023, 12:58
1105
2
Скандал во Франции. Президент Федерации нахамил Зидану, в дело вступил Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре извинился за свои слова об известном наставнике Зинедине Зидане, который мог возглавить национальную сборную.

Тренером сборной Франции остался Дидье Дешам, а вот Ле Гре неожиданно нахамил в сторону Зидана, заявив, что даже не ответил бы на звонок Зинедина, если бы тот захотел с ним поговорить о работе.

Плюс Ле Гре сказал, что готов устроить конкурс, если Зидан сам не в состоянии найти себе новую работу.

«Я бы хотел извиниться перед Зинедином Зиданом за свои комментарии, которые не отображают мои мысли и мое отношение к тому, каким он был игроком и каким стал тренером».

«Это были неуместные заявления», — сказал Ле Гре.

Вступился за Зидана и его бывший клуб «Реал», который выпустил официальное сообщение с критикой отсутствия всякого уважения к легендарной футбольной личности.

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Реал Мадрид Зинедин Зидан Федерация футбола Франции Ноэль Ле Гре
Источник RMC Sport
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Євгеній Українець
З ким не буває! Хильнув зайвого і пішов коменти писати, а потім прокинувся і охолов від жаху, що наробив!😁
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Mr.Frost
Хамло!
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