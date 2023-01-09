Скандал во Франции. Президент Федерации нахамил Зидану, в дело вступил Реал

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре извинился за свои слова об известном наставнике Зинедине Зидане, который мог возглавить национальную сборную.

Тренером сборной Франции остался Дидье Дешам, а вот Ле Гре неожиданно нахамил в сторону Зидана, заявив, что даже не ответил бы на звонок Зинедина, если бы тот захотел с ним поговорить о работе.

Плюс Ле Гре сказал, что готов устроить конкурс, если Зидан сам не в состоянии найти себе новую работу.

«Я бы хотел извиниться перед Зинедином Зиданом за свои комментарии, которые не отображают мои мысли и мое отношение к тому, каким он был игроком и каким стал тренером».

«Это были неуместные заявления», — сказал Ле Гре.

Вступился за Зидана и его бывший клуб «Реал», который выпустил официальное сообщение с критикой отсутствия всякого уважения к легендарной футбольной личности.