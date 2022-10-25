Зидан анонсировал свое возвращение на тренерский мостик

50-летний Зинедин Зидан, который ранее дважды возглавлял мадридский «Реал», признался, что вскоре снова приступит к тренерской деятельности.

«Я скоро вернусь. Подождите немного. Скоро, скоро. Я близок к тому, чтобы снова вернуться к тренерской работе», – заявил Зидан.

Зинедин Зидан возглавлял мадридский «Реал» с 2016 по 2021 год с перерывом с мая 2018 по март 2019 года, когда мадридцев тренировал Сантьяго Солари. Под руководством Зидана «сливочные» два раза выиграли чемпионат Испании, становились трехкратными победителями Лиги чемпионов, а также по два раза выигрывали клубный ЧМ и Суперкубок УЕФА.