Зидан анонсировал свое возвращение на тренерский мостик
Француз поделился планами
50-летний Зинедин Зидан, который ранее дважды возглавлял мадридский «Реал», признался, что вскоре снова приступит к тренерской деятельности.
«Я скоро вернусь. Подождите немного. Скоро, скоро. Я близок к тому, чтобы снова вернуться к тренерской работе», – заявил Зидан.
Зинедин Зидан возглавлял мадридский «Реал» с 2016 по 2021 год с перерывом с мая 2018 по март 2019 года, когда мадридцев тренировал Сантьяго Солари. Под руководством Зидана «сливочные» два раза выиграли чемпионат Испании, становились трехкратными победителями Лиги чемпионов, а также по два раза выигрывали клубный ЧМ и Суперкубок УЕФА.
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