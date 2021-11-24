Шерше ля фам. Почему Зидан, скорее всего, не возглавит Манчестер Юнайтед

Французского специалиста очень хотят видеть коучем боссы «красных дьяволов»

  • 24.11.2021 13:12
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Шерше ля фам. Почему Зидан, скорее всего, не возглавит Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан и его жена Вероник

21 ноября после катастрофического провала в выездном матче АПЛ против Уотфорда (1:4) с поста главного тренера Манчестер Юнайтед был уволен Уле-Гуннар Сульшер, занимавший эту должность на протяжении практически трех лет. По неофициальной информации, расставание со специалистом дорого обошлось казне «красных дьяволов» - Сульшеру пришлось выплатить неустойку в 7,5 миллионов фунтов, но на кону для клуба стоит гораздо больше, особенно если он не сумеет квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

О том, кто может возглавить Манчестер Юнайтед после Сульшера начали активно судачить еще до официального увольнения норвежца. И уже тогда одной из ключевых кандидатур в прессе назывался француз Зинедин Зидан, наделавший немало шума с Реалом, особенно благодаря трем кряду победам в Лиге чемпионов, что является абсолютно уникальным достижением для любого тренера в истории этого турнира.

Однако пока Юнайтед крайне далеки от того, чтобы договориться с Зиданом. Француз, как пишут в СМИ, куда охотнее согласился бы поработать с Пари Сен-Жермен или сборной Франции, но там есть свои наставники, а потому Зинедин никуда не спешит и готов ждать. Что правда, собственники Манчестер Юнайтед имеют на этот счет свои планы – в частности, подобраться поближе к Зидану они планируют через Рафаэля Варана и Криштиану Роналду, с которыми французский тренер прекрасно знаком по совместной работе в Реале. Но никакой Варан или Роналду не помогут боссам МЮ обойти еще один серьезный фактор, который, кажется, является главным препятствием на пути Зидана в Манчестер – супругу наставника.

По неофициальной информации из ряда британских источников, сам Зидан якобы хотел бы попробовать себя в Англии. Ему интересна атмосфера легендарного Олд Траффорд, а также он был бы рад пообщаться с Алексом Фергюсоном, который является настоящей иконой нынешнего Манчестер Юнайтед. Но взгляды Зинедина не разделяет его жена Вероник, ради которой коуч готов отказаться от всех своих притязаний.

С Вероник Зинедин Зидан познакомился еще в подростковом возрасте. Произошло это, когда французу было 17 лет и он тренировался в академии Канна. Зидан пришел на одну из вечеринок в ночной клуб, где увидел молодую и симпатичную танцовщицу по имени Вероник. Для Зинедина эта девушка едва ли не сразу стала одним из смыслов жизни, и длительное время Зидан ухаживал за будущей супругой, а свадьбу молодые люди сыграли в 1993 году.

Вероник Фернандес, как и Зинедин Зидан, родилась во Франции, но является ребенок эмигрантов. Как и ее супруг, женщина происходит из бедной семьи, но если родители Зидана приехали во Францию из Алжира, то отец и мать Вероник – из испанской Андалусии. До свадьбы девушка занималась классическим балетом и планировала стать преподавателем танцев, однако знакомство с Зиданом всерьез поменяло ситуацию, и Вероник пришлось забросить любимое дело, фактически став домохозяйкой.


Instagram. Зинедин Зидан и его семья

Вероник родила Зинедину четверых сыновей - Энцо (1995), Луку (1998), Тео (2002) и Элиаса (2005). Как пишет Дью Джонатан в книге «Зинедин Зидан. Золотая лысина Зизу», после рождения второго сына Зинедин начал буквально боготворить свою супругу. Он старается как можно больше свободного времени проводить в кругу семьи, являясь примерным отцом и любящим мужем.

Неудивительно, что Вероник Зидан имеет колоссальное влияние на своего звездного в футбольном мире супруга. Поговаривают, что именно эта женщина стала ключевой причиной желания Зинедина летом 2001 года сменить Ювентус на Реал. Еще за два года до этого тогдашний владелец концерна Fiat и президент туринского клуба Джанни Аньелли говорил: «Мне бы хотелось сохранить Зидана, но там всем командует его жена. Проблема заключается в ней, и я ничего не могу поделать».

Вероник Зидан уговорила мужа принять именно предложение Реала, что позволило семье французского футболиста покинуть холодный и влажный Турин, в котором маленькие на тот момент дети Зинедина часто болели. Испанский климат куда больше нравился Вероник, а Зидан не стал спорить с пожеланием супруги, лишь коротко заявив в 2001-м при трансфере в Реал: ««Семья для меня — самое важное. Подтверждаю, что моей супруге и детям не нравится в Турине. Но моя жена одна ничего не решает, мы это делаем сообща».

Тогда выбор Вероник Зидан во многом предопределил дальнейший ход карьеры Зинедина. В настоящий момент женщина также невероятно близка к тому, чтобы сорвать переговорный процесс между французским специалистом и Манчестер Юнайтед. Как и ранее с Турином, ныне Вероник Зидан крайне скептически настроена в отношении качества жизни своей семьи в Манчестере. Женщине не нравится влажный климат Великобритании, и она предпочитает жить в более комфортных условиях, и теплые регионы Франции и Испании во всем соответствуют подобным запросам.

Как сообщает Daily Record, именно Вероник Зидан сейчас убеждает мужа подождать и не делать поспешных решений в тренерской карьере. Жена убеждена, что вскоре Зинедин сможет получить работу в Пари Сен-Жермен, и в принципе она недалека от истины. Тот таки Манчестер Юнайтед среди запасных вариантов имеет в виду Маурисио Почеттино, и если уговорить аргентинца удастся, то парижанам придется искать нового коуча, а потому тренерская рокировка в этой ситуации вполне возможна.

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Что правда, в случае с Почеттино речь идет о лете 2022 года, так как посреди сезона Пари Сен-Жермен не позволит своему коучу покинуть клуб, да и тот, похоже, не слишком-то желает прерывать сотрудничество со своим нынешним работодателем прямо сейчас. Будет ли через полгода для МЮ актуальным вариант с Почеттино, и позовет ли тогда ПСЖ к себе Зидана? Эти вопросы наверняка будут оставаться без ответов еще как минимум несколько месяцев, а потому Зинедин однозначно рискует так и не получить работу своей мечты.

Впрочем, Зидана последний фактор, похоже, мало заботит. Еще два десятилетия назад он сказал: «Когда-то я уйду и забуду про футбол, журналистов. Тогда в моей жизни будут только Вероник и дети». Что ж, француз всегда умел правильно расставлять акценты. Очевидно, поэтому ему и удалось войти в историю игры № 1, став в один ряд с другими величайшими футболистами и наставниками…

Текст: meta.ua/sport/

Юрий Штемберг, Sport.ua

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