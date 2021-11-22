Маркетинг из каменного века. Почему Аргентина неинтересна скаутам из Европы

Лето нынешнего года стало особенным для Лионеля Месси. Он наконец-то завоевал свой первый международный трофей, став триумфатором Кубка Америки-2021, а попутно и лучшим бомбардиром турнира. После этого Лионель действительно может вздохнуть с облегчением, ведь в свои 34 года он прекрасно понимал, что у него больше может и не возникнуть шанса выиграть крупный турнир, особенно принимая во внимание нынешний состав сборной Аргентины.

Семь лет назад, на ЧМ-2014, на котором Аргентина дошла до финала, «бело-голубые» имели совершенно потрясающую атаку. У них был Гонсало Игуаин, который забил 24 мяча в 46 матчах за Наполи, Серхио Агуэро с его 28 голами в 34 играх и, конечно же, Лионель Месси, наколотивший сразу 41 мяч в 46 встречах за Барселону. Даже на скамейке в той сборной сидел Родриго Паласио, на счету которого было 19 голов в сезоне-2013/14.

На Кубок Америки-2021 Лионелю Скалони пришлось привозить куда более скромный состав, если оценивать его атакующий потенциал. Агуэро не помолодел, да и в плане результативности не прибавил в сравнении с показателями семилетней давности. Хоакин Корреа и Анхель Корреа – игроки, от которых вряд ли кто-то ожидал голевого звездопада, а потому надеяться Скалони только и оставалось, что на Лаутаро Мартинеса (19 голов в 48 матчах за Интер) и нестареющего душой Лионеля Месси, переживавшего летом сложные времена, связанные с уходом из Барселоны.

За семь лет в сборной Аргентины произошла разительная смена кадров, которая однозначно не позволяет называть нынешнюю команду более сильной, нежели предыдущая. И это с учетом того фактора, что ранее в Аргентине не было серьезных проблем с тем, кем без потери качества заменить того или иного футболиста в главной команде страны. «Бело-голубым», наоборот, завидовали многие, потому как Аргентина долгие годы считалась одним из крупнейших поставщиков футбольных талантов на мировые рынки, в том числе и в Европу.

Достаточно вспомнить пример с Анхелем Ди Марией. Он был настолько популярен и востребован, что после того, как помог Аргентине выиграть чемпионат мира U-20 в Канаде в 2007 году, просто ждал, когда за ним прилетит вертолет с иностранными купцами, и те согласуют ключевые условия трансфера с боссами Росарио Сентраль. В итоге первой европейской остановкой Ди Марии стала Бенфика, за которой последовали еще более топовые коллективы – Реал, Манчестер Юнайтед и Пари Сен-Жермен. При этом, Анхель оказался вовсе не единственным членом той легендарной аргентинской молодежки, который после успеха на чемпионате мира, перебрался в Европу. Всего по такому маршруту проследовали 11 футболистов, включая Серхио Агуэро.

Подобная тенденция легко объяснима для страны, которая является наиболее титулованной в плане побед на чемпионатах мира U-20 (у «бело-голубых» сразу шесть триумфов, добытых в 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 и 2007 годах). Практически каждый раз из чемпионского состава выходили звезды: Эстебан Камбьяссо и Пабло Аймар в 1997-м; Николас Бурдиссо, Макси Родригес и Хавьер Савиола в 2001-м; Фернандо Гаго, Пабло Сабалета и Лионель Месси в 2005-м. Все это говорит об одном – в Аргентине в избытке молодых талантливых футболистов, которые только и ждут, когда за ними прилетят богатые купцы из Европы.

Однако в последнее время многие европейские клубы начали охладевать к аргентинскому рынку. Например, десять лет назад в итальянской Серии А играли 47 аргентинцев, а сейчас – только 19. В 2014-м в английской Премьер-лиге было зарегистрировано 23 аргентинских легионера, ныне же – только 9.

Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария - один из самых востребованных аргетинцев в Европе

В компетентных кругах поговаривают, что на уменьшение интереса европейских купцов к Аргентине повлияла история, произошедшая несколько лет назад со скаутами Копенгагена. Датчане прибыли в город Авельянеда, находящийся к югу от Буэнос-Айреса, чтобы посмотреть на многообещающего молодого футболиста, выступающего за Расинг. Однако европейцы столкнулись с неожиданной проблемой – они попросту не поняли, как попасть на стадион.

В Европе между клубами давно существует негласное соглашение, по условиям которого скаутам всегда предоставляются определенные льготы, в частности, дополнительные билеты на выгодные места для просмотра, обычно находящиеся в районе пресс-центра. Но скаутам Копенгагена просто не ответили ни на звонки, ни на электронные письма, а потому гонцам из Европы не оставалось ничего другого, кроме как купить билеты и сесть вместе с шумными фанатами за воротами. Говорить о том, что это отнюдь не лучшее место для оценки перспектив футболиста вряд ли приходится…

Говорят, что после той истории боссы Расинга выяснили, почему ситуация пошла по столь неприглядному для имиджа клуба пути, однако в Аргентине всегда было очень сложно для скаутов. Тем самым эта страна контрастирует не только с Европой, но и со своим крупнейшим соперником по южноамериканскому региону – Бразилией.

Бразилия долгие годы является лучшей страной-экспортером футболистов в мире. В мае 2020 года отчет футбольной обсерватории CIES показал, что за пределами родной страны на профессиональном уровне играют 1535 бразильцев. Безусловно, Аргентине подобные показатели только снятся, но не так давно она была весьма близка к своему извечному оппоненту. В 2014 году Аргентина продала за границу футболистов больше, нежели Бразилия. Сейчас же эти цифры рухнули в разы, и в 2019-м лишь 78 аргентинцев покинули родной чемпионат ради выступлений за рубежом. И это при том, что у бразильцев год от года наблюдается только рост.

Скауты из Европы ныне высоко ценят тот факт, что стандарты обучения молодых футболистов в Бразилии подходят все ближе и ближе к тем, которые приняты в их странах. Это позволяет бразильским легионерам быстрее адаптироваться к новым реалиям, и раньше демонстрировать свой потенциал. Кроме того, работать с бразильскими клубами для европейцев оказывается гораздо более удобно. «В Бразилии вас всегда пригласят, проведут экскурсию по академии, предложат чашку кофе и любезно пообщаются обо всех игроках, которые представляют для вас интерес. Вести с ними бизнес становится гораздо проще», - рассказывал не так давно один из представителей скаутингового агенства, работающего в Южной Америке в интересах топ-клубов Англии.

В итоге результаты работы Бразилии очевидны, как белый день. До 2014 года в итальянской Серии А выступало больше аргентинцев, чем бразильцев, равно как и с 2014 по 2018 годы в английской Премьер-лиге. Ныне же даже в Испании, где аргентинцы имеют огромный плюс в виде общего языка, ситуация выравнивается – в 2018-м в Ла Лиге играло 39 аргентинцев и только 21 бразилец, а ныне эти цифры составляют 29 и 16 соответственно.

С учетом того, что цены на трансферном рынке растут с каждым годом, неудивительно, что клубы-покупатели хотят знать о своих новичках максимально много. Поэтому в своей работе скауты все меньше и меньше полагаются на интуицию и инстинкты, а все больше – на анализ и собранные сведения. Однако, как же добыть последние, если тебя даже не пропускают на стадион, заставляя смотреть матч в компании оголтелых фанатов?

Очевидно, что футбольная Аргентина перестает быть интересной для многих клубов Европы не из-за проблем с талантливыми игроками, а из-за ужасной организации, оставшейся где-то далеко в прошлом. Во времена, когда маркетинг стал едва ли не отдельной наукой, все еще встречаются ситуации, напоминающие сцены из каменного века. А коль так, то и неудивительно, когда Бразилия лишь увеличивает показатели футбольного экспорта, а Аргентина сидит и нервно курит в сторонке…

Текст: meta.ua/sport