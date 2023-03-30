All-In от CBF. Как Бразилия при выборе тренера оказалась похожей на Украину

В конце минувшего года сборная Бразилии ехала на чемпионат мира по футболу в Катар в статусе одного из главных фаворитов турнира. Команде, которую на протяжении шести лет к ожидаемому главному триумфу тщательно подготавливал опытный бразильский специалист Тите, прочили невероятно успешный путь и выигрыш главной награды мундиаля, но… Уже в четвертьфинале бразильцы сенсационно вылетели от сборной Хорватии, проиграв европейской команде в серии пенальти.

Еще до начала ЧМ-2022 Тите давал понять, что покинет свой пост. Сделать это наставник хотел, конечно же, как Эме Жаке в 1998-м, когда французскому специалисту удалось привести родную национальную команду к победе на чемпионате мира, после чего он оставил свой пост, сосредоточившись на технической деятельности в футболе. Но для Тите дорога, которой ранее проследовал Жаке, оказалась чрезмерно тернистой, и он свернул с нее, так и не добравшись до заветной цели.

Де-факто с начала нынешнего года национальная сборная Бразилии остается без главного тренера. Команда, которая чаще остальных в истории (а именно – пять раз) выигрывала чемпионат мира по футболу, вот уже три месяца остается без «рулевого», и это уже вызывает определенную обеспокоенность среди наиболее преданных поклонников «селесао».

Еще большее волнение у фанатов сборной Бразилии способен вызывать тот факт, что при определении кандидатов на вакантную должность наставника «селесао» Бразильская конфедерация футбола (CBF), по сути, уперлась в одну-единственную фамилию. Тем самым бразильские футбольные функционеры буквально пошли по пути, который ранее для себя наметили их коллеги из Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Как известно, наши футбольные боссы после расставания с Александром Петраковым вот уже который месяц подыскивают нового главного тренера для главной команды страны. Если точнее, то УАФ попросту ждет окончания контракта, заключенного между Сергеем Ребровым и Аль-Айном из ОАЭ. После этого специалист якобы пообещал согласиться на условия УАФ и стать полноправным главным тренером «сине-желтых». Дошло даже до того, что старт квалификации к Евро-2024 сборная Украины была вынуждена взять под руководством исполняющего обязанности наставника, коим стал действующий коуч молодежной сборной и Александрии Руслан Ротань.

В Бразилии, пока главная команда не получила полноценного наставника, также временно предпочли отдать бразды правления в «селесао» нынешнему коучу молодежки Рамону Менезесу. Под руководством этого 50-летнего тренера сборная Бразилии даже успела провести один товарищеский поединок, который состоялся 26 марта и завершился поражением «селесао» от Марокко со счетом 1:2.

Очевидно, что у Рамона Менезеса, как и у Руслана Ротаня, нет ни малейших шансов возглавить главную национальную команду своей родины. Это типичный временщик, который согласился подставить плечо Бразильской конфедерации футбола, пока та занимается вопросом согласования всех деталей с полноправным новым наставником «селесао».

И здесь CBF, как и их украинские коллеги из УАФ, также демонстрирует определенную ограниченность в выборе. Дело в том, что единственным серьезным кандидатом в руководстве бразильского футбола считают нынешнего наставника мадридского Реала Карло Анчелотти. Только вот проблема в том, что у 63-летнего итальянца контракт с «бланкос» действует не до конца текущего сезона, как у Реброва с Аль-Айном, а до лета 2024 года… Оставаться так долго с временщиками вроде Рамона Менезеса – настоящее самоубийство для одной из сильнейших сборных планеты.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Но пока президент Бразильской конфедерации футбола Эдналду Родригес выказывает полную уверенность в том, что ему удастся договориться с Анчелотти и Реалом. По крайней мере, после поражения от Марокко функционер заявил, что именно итальянский специалист является «предпочтительным кандидатом» на пост главного тренера сборной Бразилии.

Тем самым Эдналду Родригес дал понять, что у него, как и у Андрея Павелко в УАФ, по сути, нет плана В или плана С на тот случай, если переговоры с основным кандидатом не принесут успеха. В Бразилии, как и в Украине, чересчур сосредоточили все усилия на одном конкретном специалисте, и тем самым поставили себя в заведомо проигрышное положение.

Нынешнее поведение боссов CBF в вопросе назначения нового главного тренера национальной сборной напоминает All-In в покере – ситуацию, при которой игрок ставит на кон все, что имеет. Анчелотти действительно выглядит для бразильцев интересной и заманчивой фигурой – прежде всего, благодаря своей широкой известности и славе тренера-победителя. Но если итальянец в силу каких-то причин останется дорабатывать контракт с Реалом до конца, то нынешним летом CBF окажется в крайне непростом положении.

Как пишут бразильские журналисты, прямо сейчас у руководства Бразильской конфедерации футбола действительно почти нет других кандидатур, с которыми бы в серьезной степени был проработан вопрос потенциального сотрудничества. Определенные контакты у CBF были с 68-летним португальцем Жорже Жезушом, который ныне работает с Фенербахче и имеет контракт до 30 июня, а ранее блестяще проявил себя в Бразилии, сотрудничая с Фламенго (выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес). Также поговаривают о Луисе Энрике и Йоахиме Леве, ныне не имеющими полноценной работы, но в этих двух случаях, очевидно, пока ни о чем серьезном даже речи вести не стоит…

В конечном итоге, у CBF есть еще один «запасной аэродром» – национальный чемпионат, где всегда можно попробовать «выудить» довольно качественного по местным меркам специалиста. Например, Абела Феррейру из Палмейраса или Фернандо Диниза из Флуминенсе… Но любой из них именно по причине нынешней увлеченности руководством Бразильской конфедерации футбола кандидатурой Карло Анчелотти, и выходом информации об этом в публичную плоскость, будет восприниматься общественностью лишь как альтернатива основному варианту. А это значит, что при первых же неудачах CBF сразу нарвется на критику – мол, так и не смогли привлечь тренера, на которого буквально молились, а теперь опять пожинаете неудачи…

Единственным безоговорочным плюсом, который пока есть у CBF на фоне их коллег из УАФ, является то, что ближайший официальный матч сборной Бразилии состоится в сентябре. Это будет старт квалификации на ЧМ-2026 в зоне КОНМЕБОЛ. К этому моменту боссам Бразильской конфедерации футбола нужно будет обязательно утвердить Анчелотти или кого-то иного на посту полноценного наставника «селесао». Иначе… Бразилия с точки зрения футбольных достижений находится на несколько световых лет впереди Украины, и то, что сходит с рук руководству УАФ, для их коллег из CBF может оказаться фатальным.