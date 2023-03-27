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Испания
27 марта 2023, 18:41 | Обновлено 27 марта 2023, 19:06
1064
1

Зидан может вернуться в Реал. Но есть условия

Француз намерен в третий раз возглавить «галактикос»

27 марта 2023, 18:41 | Обновлено 27 марта 2023, 19:06
1064
1
Зидан может вернуться в Реал. Но есть условия
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Французский специалист Зинедин Зидан изучает вероятность своего очередного прихода на тренерский мостик в мадридском «Реале».

Сообщается, что ускорить весь процесс может выполнение клубом двух обязательных условий. Во-первых, Зидан хочет, чтобы в его штаб вошел тренер по физподготовке Грегори Дюпон.

Второе условие – в команде остается вингер Эден Азар. Его «Реал», как известно, продает уже не первое межсезонье, но все никак не получит соответствующего предложения.

Ранее Зинедин Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018, а также с 2019 по 2021 год.

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Зинедин Зидан Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник DefensaCentral
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GREEN DAY belokon
Самые бредовые условия, какой Азар? Он при Зидане не играл толком
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