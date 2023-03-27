Зидан может вернуться в Реал. Но есть условия

Французский специалист Зинедин Зидан изучает вероятность своего очередного прихода на тренерский мостик в мадридском «Реале».

Сообщается, что ускорить весь процесс может выполнение клубом двух обязательных условий. Во-первых, Зидан хочет, чтобы в его штаб вошел тренер по физподготовке Грегори Дюпон.

Второе условие – в команде остается вингер Эден Азар. Его «Реал», как известно, продает уже не первое межсезонье, но все никак не получит соответствующего предложения.

Ранее Зинедин Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018, а также с 2019 по 2021 год.