На замену Бензема: потенциальные форварды для Реала

С каждым сезоном тема с поиском нового форварда становится все более актуальной для мадридского «Реала». Карим Бензема по-прежнему хорош для выступлений на высоком уровне, но ему уже 35 лет. В последнее время француз все чаще травмируется и вынужден пропускать матчи в целях предосторожности. Бензема, скорее всего, останется со «сливочными» в следующем сезоне, но это не отменяет тот факт, что «бланкос» нужен новый нападающий. Для действующих чемпионов Испании есть подходящие кандидаты.

Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

Мбаппе уже мог перейти в «Реал» минувшим летом, но решил остаться в «ПСЖ». Решение Килиана широко обсуждалось, поскольку переход в «королевский клуб» был практически решенным вопросом. Но француз, в итоге, подписал новый контракт с парижанами до июня 2025 года. Впрочем, этого еще ничего значит. Французские СМИ пишут, что 24-летний нападающий может сменить клубную прописку уже через несколько месяцев. Представители «ПСЖ» снова будут вести переговоры с игроком.

История Мбаппе с «Реалом» завершилась не лучшим образом. Но, возможно, окончательно она и не завершалась. По слухам, президент «королевского клуба» Флорентино Перес готов простить молодому форварду прошлогоднее решение и принять его на «Бернабеу». Это по-прежнему выигрышный вариант для обеих сторон. «Сливочные» получат качественного нападающего на долгосрочную перспективу, а Килиан – возможность выиграть Лигу чемпионов, может, и не один раз.

Гарри Кейн («Тоттенхэм»)

Кейна слухи регулярно связывают с «Реалом», особенно на фоне того, что его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан всего на полтора года. Уже несколько лет лучший бомбардир «шпор» то покидает лондонский клуб, то остается. Но шансы увидеть англичанина на трансферном рынке грядущим летом будут высокими. Кейна уже ничего не держит в «Тоттенхэме». Контракт истекает, Конте отправили в отставку, перспектив для больших побед по-прежнему нет.

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Удивительно, но капитан сборной Англии до сих пор не выиграл ни одного трофея, а ведь ему уже 29 лет. «Реал» стал бы подходящим вариантом для изменения печальной тенденции. Кейн уже 9 лет забивает не менее 15-ти мячей за сезон. Если он делает это в АПЛ, то сможет и в Ла Лиге. К тому же руководство «шпор» предпочитает продать своего воспитанника в клуб за пределами Англии, так что у «сливочных» еще будет и преимущество в борьбе за игрока. Но «бланкос» все равно должны быть готовы потратить около 100 млн евро.

Джонатан Дэвид («Лилль»)

Вариант с Дэвидом – не такой дорогой, но, вероятно, более рискованный. Канадец хорошо проявляет себя в Лиге 1. С каждым сезоном его результативность увеличивается (13, 15 и 19 голов). Но будет ли он готов сразу заиграть на существенно другом уровне – большой вопрос. Джонатан всего на год младше Мбаппе, и много забивает в том же чемпионате, только в более скромном клубе, но и опыта выступлений в важных матчах у него поменьше. Все-таки Килиан регулярно играет в Лиге чемпионов, да и со сборной достигает больших успехов.

С другой стороны, Дэвид однозначно заслуживает возможности перехода на новый уровень. Это понимают и в клубе. Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека ранее признавал, что «догам» вряд ли удастся сохранить форварда на следующий сезон. Практически то ж самое сказал и агент футболиста. Сам игрок заявлял о желании играть в АПЛ, но вряд ли он откажется, если получит предложение от «Реала». У «сливочных» есть качественные молодые вингеры. Близкий им по возрасту центрфорвард был бы отличным подписанием для «бланкос».

Виктор Осимхен («Наполи»)

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Осимхен проводит лучший сезон в карьере. Ранее он никогда не забивал 20-ти мячей в одной кампании, а сейчас на его счету уже 21 гол в Серии А. Виктор является одним из ключевых игроков стремящегося к скудетто «Наполи», поэтому привлекает к себе внимание других клубов. В качестве претендентов на 24-летнего нападающего СМИ называют как раз тех, у кого есть проблемы с центрфорвардами: «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Есть еще «ПСЖ», но это маловероятный вариант, учитывая, какие имена играют у парижан в атаке.

На фоне других претендентов «Реал» является фаворитом, поскольку у «сливочных» уже практически готовая команда для завоевания трофеев. Но многое будет зависеть от того, насколько сильно «бланкос» хотят заполучить Осимхена. Все знают, что вести переговоры с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом довольно тяжело. Согласно последним новостям, неаполитанцы оценивают нигерийца в 150 млн евро. Это может стать проблемой для «королевского клуба», который в последнее время не тратит много на трансферном рынке.

Альваро Родригес («Кастилья»)

Может случиться и так, что «Реал» получит нового форварда бесплатно. Но для этого придется потрудиться и запастись терпением. В молодежной команде «сливочных» выступает перспективный Альваро Родригес. В текущем сезоне 18-летний нападающий сыграл уже 4 матча в Ла Лиге, отметившись результативными действиями в двух из них. Сначала молодой уругваец отдал результативную передачу в поединке против «Осасуны», проведя на поле всего 2 минуты. Затем он сравнял счет в дерби против «Атлетико», проведя на поле 13 минут.

Поговаривают, что Родригес действительно может стать заменой Бензема в долгосрочной перспективе. Не зря на парня обратил внимание наставник «бланкос» Карло Анчелотти. Специалист заявил, что в следующем сезоне будет чаще привлекать молодого форварда к матчам за основную команду. Это хорошие новости для «королевского клуба», которому, кстати, нужны деньги не только на нового нападающего. Может хотя бы одну из позиций «сливочные» смогут закрыть за счет своего воспитанника. Чемпионы Испании нечасто заглядывают в академию, но, возможно, Родригес изменит эту тенденцию.

Текст: meta.ua/sport