С Роналду не поработает. Экс-тренер Шахтера не возглавит сборную Португалии

Бывший главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру, который в настоящий момент возглавляет бразильский «Ботафого», заявил, что в ближайшее время точно не переберется на пост коуча сборной Португалии.

«Любой тренер всегда рад возглавить сборную своей страны, но это должно произойти в нужное время. Это время зависит не от меня, а от других коллег. Сейчас моя жизнь проходит только в Бразилии», - заявил Каштру.

Контракт Каштру с «Ботафого» рассчитан до конца 2023 года.

Напомним, после вылета в четвертьфинале чемпионата мира-2022 от сборной Марокко пост главного тренера национальной команды Португалии покинул Фернанду Сантуш.