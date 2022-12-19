С Роналду не поработает. Экс-тренер Шахтера не возглавит сборную Португалии
Луиш Каштру нацелен продолжить сотрудничество с «Ботафого»
Бывший главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру, который в настоящий момент возглавляет бразильский «Ботафого», заявил, что в ближайшее время точно не переберется на пост коуча сборной Португалии.
«Любой тренер всегда рад возглавить сборную своей страны, но это должно произойти в нужное время. Это время зависит не от меня, а от других коллег. Сейчас моя жизнь проходит только в Бразилии», - заявил Каштру.
Контракт Каштру с «Ботафого» рассчитан до конца 2023 года.
Напомним, после вылета в четвертьфинале чемпионата мира-2022 от сборной Марокко пост главного тренера национальной команды Португалии покинул Фернанду Сантуш.
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