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Португалия
14 декабря 2022, 10:58 | Обновлено 14 декабря 2022, 11:24
956
1

Два бывших наставника Шахтера могут возглавить сборную Португалии

На родине помнят о Паулу Фонсеке и Луише Каштру

14 декабря 2022, 10:58 | Обновлено 14 декабря 2022, 11:24
956
1
Два бывших наставника Шахтера могут возглавить сборную Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Павлу Фонсека

Экс-наставник донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека, который в настоящий момент возглавляет французский клуб «Лилль», входит в круге претендентов на пост главного тренера сборной Португалии.

Фернанду Сантуш, как известно, покинул тренерский мостик в португальской сборной после ее вылета с ЧМ-2022 после поражения в матче 1/4 финала от Марокко (0:1).

Сообщается, что Фонсеку, как и еще один бывший главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру, который сейчас работает с «Ботафого», входят в список Б претендентом на должность наставник сборной Португалии. Фаворитом является Руй Жорже, который тренирует молодежную сборную страны.

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Источник: Роналду планирует сыграть на Евро-2024
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сборная Португалии по футболу Паулу Фонсека Луиш Каштру
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Источник A Bola
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Viktor Tarator
хз як на мене каштру був хороший тренер (але йовічевич ван лав)
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