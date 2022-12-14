Два бывших наставника Шахтера могут возглавить сборную Португалии

Экс-наставник донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека, который в настоящий момент возглавляет французский клуб «Лилль», входит в круге претендентов на пост главного тренера сборной Португалии.

Фернанду Сантуш, как известно, покинул тренерский мостик в португальской сборной после ее вылета с ЧМ-2022 после поражения в матче 1/4 финала от Марокко (0:1).

Сообщается, что Фонсеку, как и еще один бывший главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру, который сейчас работает с «Ботафого», входят в список Б претендентом на должность наставник сборной Португалии. Фаворитом является Руй Жорже, который тренирует молодежную сборную страны.