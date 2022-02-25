Луиш КАШТРУ: «Мое сердце со всеми украинцами»

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру поддержал украинцев после нападения со стороны Российской Федерации.
«Мое сердце со всеми украинцами. Объятия, полные надежды и приязни», — написал Каштру.
Каштру возглавлял «Шахтер» с 2019 по 2021 годы.
Ранним утром в четверг, 24 февраля, Российская Федерация без объявления войны напала на Украину.
Источник — Instagram
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