Луиш КАШТРУ: «Мое сердце со всеми украинцами»

Экс-наставник «Шахтера» поддержал Украину после нападения со стороны России

  • 25.02.2022 13:10
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Луиш КАШТРУ: «Мое сердце со всеми украинцами»
© Instagram. Луиш Каштру

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру поддержал украинцев после нападения со стороны Российской Федерации.

«Мое сердце со всеми украинцами. Объятия, полные надежды и приязни», — написал Каштру.

Каштру возглавлял «Шахтер» с 2019 по 2021 годы.

Ранним утром в четверг, 24 февраля, Российская Федерация без объявления войны напала на Украину.

Источник — Instagram

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