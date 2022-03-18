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Экс-тренер Шахтера Каштру объяснил, из-за чего в Украине идет война

Специалист считает, что кремлевский диктатор слишком отчаянно стремится к еще большей власти

  • 18.03.2022 22:27
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Экс-тренер Шахтера Каштру объяснил, из-за чего в Украине идет война
© maisfutebol.iol.pt. Луиш Каштру

Бывший главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру высказался на тему российско-украинской войны, инициатором которой выступили путинские гаденыши.

«То, что показывают на ТВ, что я вижу в сообщениях от друзей о происходящем в Киеве, заставляет задуматься. Как такое может случиться со страной, которая так любит свободу, и в городе с четырехмиллионным населением, столь открытом миру? Я думаю об этом, тем более что новые данные появляются каждую секунду. Я думаю об этой бессмысленной войне, которую можно объяснить только отчаянным стремлением к власти, без оглядки на человеческую жизнь».

«Жизнь в Украине была совершенно нормальной. Я никогда не чувствовал ни малейшей неуверенности, ни малейшего страха. Мы говорили о напряженности в отношениях с россией, но, в конце концов, это не было самой большой проблемой. Мы всегда говорили о пророссийских и антироссийских силах, но это не усложняло нашу жизнь. Мы знали, что существует опасность, но никто ее не представлял».

«Мировым лидерам должно быть стыдно за то, что происходит в Украине. Они не должны говорить об экономике или чем-то еще. Ничто не может быть выше мира. Я в шоке от происходящего, но еще больше удивлен, что мы не в состоянии остановить это безумие. Мы продолжаем говорить, что делаем все возможное, но это не так. На этой неделе я видел высших чиновников из Польши, Чехии и Словении в Киеве. Пусть другие встают с насиженных мест. Достаточно! Они существуют в этом мире не только для того, чтобы решать мелкие повседневные проблемы», - сказал Каштру.

Напомним, Луиш Каштру официально договорился об уходе из катарского «Аль-Духаиля». Ожидается, что вскоре португалец будет представлен в качестве главного тренера одной из бразильских команд.

Источник — Maisfutebol

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