ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера Луиш Каштру покинул Аль-Духаиль

Катарский клуб «Аль-Духаиль» объявил о досрочном прекращении срока действия контракта главного тренера команды Луиша Каштру, который ранее работал в Украине с «Шахтером».
Сообщается, что руководство «Аль-Духаиля» пошло навстречу пожеланиям Каштру продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.
Ранее сообщалось, что Каштру ведет переговоры с «Ботафого».
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Источник — ФК Аль-Духаиль
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