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ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера Луиш Каштру покинул Аль-Духаиль

Катарцы согласились отпустить португальского тренера досрочно

  • 14.03.2022 12:08
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ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера Луиш Каштру покинул Аль-Духаиль
© ФК Аль-Духаиль. Луиш Каштру

Катарский клуб «Аль-Духаиль» объявил о досрочном прекращении срока действия контракта главного тренера команды Луиша Каштру, который ранее работал в Украине с «Шахтером».

Сообщается, что руководство «Аль-Духаиля» пошло навстречу пожеланиям Каштру продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.

Ранее сообщалось, что Каштру ведет переговоры с «Ботафого».

Источник — ФК Аль-Духаиль

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