Ботафого ведет переговоры с экс-коучем Шахтера

Луиша Каштру снова сватают в чемпионат Бразилии

  • 11.02.2022 17:51
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Ботафого ведет переговоры с экс-коучем Шахтера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Каштру

Руководство бразильского «Ботафого» ведет переговоры с бывшим наставником «Шахтера» Луишем Каштру, который в настоящий момент работает с катарским клубом «Аль-Духаиль».

«Ботафого» планирует расстаться с Эндерсоном Морейрой, который сейчас является коучем первой команды, после чего в течение нескольких дней объявить о назначении нового наставника.

Чтобы заполучить Каштру немедленно, «Ботафого» придется выплатить неустойку «Аль-Духаилю» в размере 1 миллиона евро, что не пугает боссов клуба.

А вот высокие требования Каштру и его ассистентов по зарплате могут стать преградой в переговорном процессе, так как португалец нацелен добиваться оклада в 3-3,5 миллиона евро на весь штаб.

Помимо «Ботафого» ныне интерес к Каштру в Бразилии проявляет «Атлетико Минейро», а ранее этого наставника связывали с возможным переездом в «Коринтианс».

Источник — Globoesporte

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