Бывший тренер Шахтера может возглавить Коринтианс

Кандидатуру бывшего главного тренера «Шахтера» Луиша Каштру, который сейчас работает в Катаре с клубом «Аль-Духаиль», предложили рассмотреть руководству «Коринтианса», которое ныне подбирает нового наставника для своей команды.

Отмечается, что контракт Луиша Каштру с арабским клубом истекает ближайшим летом, из-за чего серьезных сложностей в вопросе его досрочного расторжения возникнуть не должно.

Сам Луиш Каштру заинтересован в том, чтобы попробовать силы в бразильской Серии А, где конкуренция традиционно достаточно серьезна.

Luis castro foi oferecido ao @Corinthians e, é um nome em cima da mesa. O treinador que atualmente representa o Al Duhail, tem o desejo de treinar no Brasil e, já existem movimentações para possa substituir Sylvinho. Jorge Jesus, visto como difícil. pic.twitter.com/n83NNpxb6Q — Transfers24hr (@transfers24hr) February 4, 2022

Ранее Каштру сватали на пост главного тренера «Атлетико Минейро».