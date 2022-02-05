Бывший тренер Шахтера может возглавить Коринтианс

Луиш Каштру хочет поработать в Бразилии

  • 05.02.2022 10:56
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Бывший тренер Шахтера может возглавить Коринтианс
© ФК Аль-Духаиль. Луиш Каштру

Кандидатуру бывшего главного тренера «Шахтера» Луиша Каштру, который сейчас работает в Катаре с клубом «Аль-Духаиль», предложили рассмотреть руководству «Коринтианса», которое ныне подбирает нового наставника для своей команды.

Отмечается, что контракт Луиша Каштру с арабским клубом истекает ближайшим летом, из-за чего серьезных сложностей в вопросе его досрочного расторжения возникнуть не должно.

Сам Луиш Каштру заинтересован в том, чтобы попробовать силы в бразильской Серии А, где конкуренция традиционно достаточно серьезна.

Ранее Каштру сватали на пост главного тренера «Атлетико Минейро».

Алексей Сливченко, Sport.ua

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