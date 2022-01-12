Экс-тренер Шахтера может возглавить чемпиона Бразилии

«Атлетико Минейро» оценивает возможность сотрудничества с Луишем Каштру

  • 12.01.2022 13:29
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  • 1 комментарий
Экс-тренер Шахтера может возглавить чемпиона Бразилии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Каштру

Чемпион Бразилии «Атлетико Минейро» активно подыскивает нового главного тренера для команды, которую в конце декабря покинул Кука.

В сфере внимания «петушков» находятся два специалиста – 51-летний аргентинец Антонио Мохамед, который с конца 2020 года пребывает без клуба, а также 60-летний португалец Луиш Каштру, ныне работающий в Катаре с «Аль-Духаилем», а до этого в течение двух лет возглавлявший донецкий «Шахтер».

В настоящее время руководители «Атлетико Минейро» проводят консультации с претендентами в режиме видеоконференций.

Отметим, что «Аль-Духаиль» Каштру идет вторым в чемпионате Катара, уступая два очка «Аль-Садду» и имея на два поединка больше.

Источник — Itatiaia - A Radio de Minas

(4 голоса)

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Комментарии
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    Face Control
    online
    Face Control, 12.01.2022 13:46
    0
    Удачи.
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