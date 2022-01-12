Экс-тренер Шахтера может возглавить чемпиона Бразилии

Чемпион Бразилии «Атлетико Минейро» активно подыскивает нового главного тренера для команды, которую в конце декабря покинул Кука.

В сфере внимания «петушков» находятся два специалиста – 51-летний аргентинец Антонио Мохамед, который с конца 2020 года пребывает без клуба, а также 60-летний португалец Луиш Каштру, ныне работающий в Катаре с «Аль-Духаилем», а до этого в течение двух лет возглавлявший донецкий «Шахтер».

В настоящее время руководители «Атлетико Минейро» проводят консультации с претендентами в режиме видеоконференций.

Отметим, что «Аль-Духаиль» Каштру идет вторым в чемпионате Катара, уступая два очка «Аль-Садду» и имея на два поединка больше.