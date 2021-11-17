Луиш Каштру объяснил, почему покинул Шахтер и уехал в Катар

Экс-наставника «горняков» не пожелали и дальше видеть в Украине

  • 17.11.2021 09:07
  • 1322 просмотра
  • 1 комментарий
Луиш Каштру объяснил, почему покинул Шахтер и уехал в Катар
© Rádio Renascença. Луиш Каштру

Бывший главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру, ныне работающий в Катаре с «Аль-Духаилем», рассказал, почему не продолжил работу с донецкой командой, которую в своем первом сезоне привел к чемпионству в Украине, но уступил титул «Динамо» на второй год.

«Я решил поехать в Катар, потому что не испытывал интереса к тому, чтобы остаться в «Шахтере». Они пошли другим путем, и мне пришлось его принять. Когда я почувствовал, что не останусь в «Шахтере», я открыл предложения, чтобы понять, каким может быть мое будущее. Я много думал о приглашении «Аль-Духаиля», и я его принял, так как для меня было вызовом стать чемпионом в Катаре и сыграть в Лиге чемпионов АФК. Это даже более сложный вызов, так как это нужно будет сделать без игроков сборной Катара», - отметил португальский тренер.

Контракт Луиша Каштру с «Аль-Духаилем» рассчитан до июня следующего года, после чего тренер намерен думать о будущем.

«Я останусь в Катаре до конца этого сезона, а затем приму вызов от той стороны, которой буду нужен. Я не расставляю приоритеты, потому что в футболе все происходит внезапно. Я думаю, что нахожусь на пике карьеры, потому что у меня есть психологическая стабильность и способность выполнять свою работу. Я чувствую всю эту энергию на поле в руководстве командой, на тренировках и в игре. Чувствую себя хорошо и готов ко всем испытаниям, даже быть безработным, если таково мое будущее. Я не ставлю задач. Но когда мы получаем предложения, мы обязаны их тщательно проанализировать. Я не анализировал возвращение в Португалию, потому что я был за пределами страны последние три года», - сказал Каштру.

«Аль-Духаиль» на текущий момент идет вторым в чемпионате Катара, уступая три очка «Аль-Садду», который не так давно ради «Барселоны» покинул Хави.

Источник — Rádio Renascença

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Tagyler
    online
    Tagyler, 17.11.2021 09:27
    0
    Давайте будем честны, он хороший тренер!
    Во время ковид Сезонов - вышел в полуфинал Лиги Европы (когда такой результат у нас был, довольно давно), дальше пошла разбалансировка команды из-за ковидов и игры день через день из-за сжатого календаря. + Ставил молодежь - она давала результаты и победы с тем же Реалом.
    И сколько ему дали на трансферы после Лиги Европы - 0, а Де Дзерби сразу отвалили 60 лямов на покупки, красота)) Мне кажетсья это не справделиво...
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