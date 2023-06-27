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27 июня 2023, 15:45 |
2380
0

Роналду просит Аль-Наср пригласить экс-тренера Шахтера

Луиш Каштру может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

27 июня 2023, 15:45 |
2380
0
Роналду просит Аль-Наср пригласить экс-тренера Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Каштру

Клуб Криштиану Роналду «Аль-Наср» находится в поисках нового главного тренера после прекращения сотрудничества с Руди Гарсией. Ранее уже сообщалось о том, что клуб рассматривает кандидатуру экс-тренера «Шахтера» Луиша Каштру, который сейчас работает с бразильским «Ботафого».

По информации издания Footmercato, кандидатуру Каштру руководству «Аль-Насра» посоветовал сам Роналду. Он хочет видеть новым тренером команды своего соотечественника. Сам Каштру готов возглавить «Аль-Наср».

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Луиш Каштру Ботафого
Источник Footmercato
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