Другие новости27 июня 2023, 15:45 |
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Роналду просит Аль-Наср пригласить экс-тренера Шахтера
Луиш Каштру может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
27 июня 2023, 15:45 |
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Клуб Криштиану Роналду «Аль-Наср» находится в поисках нового главного тренера после прекращения сотрудничества с Руди Гарсией. Ранее уже сообщалось о том, что клуб рассматривает кандидатуру экс-тренера «Шахтера» Луиша Каштру, который сейчас работает с бразильским «Ботафого».
По информации издания Footmercato, кандидатуру Каштру руководству «Аль-Насра» посоветовал сам Роналду. Он хочет видеть новым тренером команды своего соотечественника. Сам Каштру готов возглавить «Аль-Наср».
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