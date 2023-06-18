Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-тренер Шахтера может возглавить клуб Роналду
Бразилия
18 июня 2023, 15:12 |
448
0

Экс-тренер Шахтера может возглавить клуб Роналду

Луиш Каштру получил предложение из Саудовской Аравии

18 июня 2023, 15:12 |
448
0
Экс-тренер Шахтера может возглавить клуб Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Каштру

Бывший тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру получил предложение возглавить клуб Криштиану Роналду «Аль-Наср». Об этом сообщают португальские СМИ.

По их информации, Каштру предлагают зарплату в 4 раза выше, чем он зарабатывает сейчас в «Ботафого». Его контракт с бразильским клубом рассчитан до апреля 2024 года.

Напомним, Каштру работал с «Шахтером» в 2019 – 2021 годах, и в 2020 году привел клуб к чемпионству в УПЛ. Ранее Каштру был кандидатом на пост главного тренера «Эвертона».

По теме:
Роналду не забил. Португалия с дублем Бруну Фернандеша разгромила Боснию
Роберто МАРТИНЕС: «Роналду – пример для всего мира»
Кто к Роналду и Бензема? В Саудовской Аравии хотят подписать 12 звезд
Луиш Каштру Аль-Наср Эр-Рияд Ботафого Криштиану Роналду
Источник Maisfutebol
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

5 игроков, возвращающихся после аренды, которые могут усилить Динамо
Футбол | 18 июня 2023, 08:56 16
5 игроков, возвращающихся после аренды, которые могут усилить Динамо
5 игроков, возвращающихся после аренды, которые могут усилить Динамо

Перед тем, как выходить на рынок, «бело-синим» стоит приглядеться к внутренним резервам…

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «В перерыве Ребров нам мало хорошего сказал»
Футбол | 17 июня 2023, 15:49 2
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «В перерыве Ребров нам мало хорошего сказал»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «В перерыве Ребров нам мало хорошего сказал»

Капитан сборной оценил тяжелый матч отбора Евро-2024

Проблема Лунина в Реале. Тренеру игрок не нужен, Андрей уходить не хочет
Футбол | 17.06.2023, 16:48
Проблема Лунина в Реале. Тренеру игрок не нужен, Андрей уходить не хочет
Проблема Лунина в Реале. Тренеру игрок не нужен, Андрей уходить не хочет
Франческо БАРАНКА: «Мои глубокие соболезнования Андрею Павелко»
Футбол | 18.06.2023, 08:19
Франческо БАРАНКА: «Мои глубокие соболезнования Андрею Павелко»
Франческо БАРАНКА: «Мои глубокие соболезнования Андрею Павелко»
ВИДЕО. Спас от поражения. Денис Костышин забил эффектный гол в USL
Футбол | 18.06.2023, 13:50
ВИДЕО. Спас от поражения. Денис Костышин забил эффектный гол в USL
ВИДЕО. Спас от поражения. Денис Костышин забил эффектный гол в USL
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определились все участники Финала четырех мужской Золотой Евролиги
Определились все участники Финала четырех мужской Золотой Евролиги
17.06.2023, 22:35
Волейбол
Ястремская разгромила Цуренко в отборе к травяному турниру в Бирмингеме
Ястремская разгромила Цуренко в отборе к травяному турниру в Бирмингеме
17.06.2023, 15:15 3
Теннис
Тайсон ФЬЮРИ: «Я Усика не виню. Он просто хочет больше денег, это бизнес»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я Усика не виню. Он просто хочет больше денег, это бизнес»
17.06.2023, 16:11 7
Бокс
ФОТО. Дыра в крыше. Оккупанты обстреляли арену херсонского Днепра
ФОТО. Дыра в крыше. Оккупанты обстреляли арену херсонского Днепра
16.06.2023, 23:07
Война
Северная Македония – Украина – 2:3. Шоу в Скопье. Видео голов и обзор матча
Северная Македония – Украина – 2:3. Шоу в Скопье. Видео голов и обзор матча
17.06.2023, 00:23 3
Футбол
Турнирные таблицы Евро-2024. Украина делит 2–4 места, итоги игрового дня
Турнирные таблицы Евро-2024. Украина делит 2–4 места, итоги игрового дня
16.06.2023, 23:59 13
Футбол
Стало известно, кем служит Ващук в Национальной гвардии Украины
Стало известно, кем служит Ващук в Национальной гвардии Украины
17.06.2023, 16:34 8
Война
Суперкамбэк в Скопье. Сборная Украины вырвала победу у Северной Македонии
Суперкамбэк в Скопье. Сборная Украины вырвала победу у Северной Македонии
16.06.2023, 23:40 176
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем