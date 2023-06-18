Экс-тренер Шахтера может возглавить клуб Роналду

Бывший тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру получил предложение возглавить клуб Криштиану Роналду «Аль-Наср». Об этом сообщают португальские СМИ.

По их информации, Каштру предлагают зарплату в 4 раза выше, чем он зарабатывает сейчас в «Ботафого». Его контракт с бразильским клубом рассчитан до апреля 2024 года.

Напомним, Каштру работал с «Шахтером» в 2019 – 2021 годах, и в 2020 году привел клуб к чемпионству в УПЛ. Ранее Каштру был кандидатом на пост главного тренера «Эвертона».