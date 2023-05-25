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  4. У Миколенко будет новый тренер? Эвертон контактирует с экс-коучем Шахтера
Англия
25 мая 2023, 22:15 | Обновлено 25 мая 2023, 22:18
3000
1

У Миколенко будет новый тренер? Эвертон контактирует с экс-коучем Шахтера

Луиш Каштру может вернуться в европейский футбол

25 мая 2023, 22:15 | Обновлено 25 мая 2023, 22:18
3000
1
У Миколенко будет новый тренер? Эвертон контактирует с экс-коучем Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Каштру

Английский «Эвертон», который ведет борьбу за сохранение прописки в английской Премьер-лиги и в рядах которого выступает украинский левый защитник Виталий Миколенко, вскоре может получить нового главного тренера.

Клубные боссы надеются, что «ирискам» удастся сохранить место в АПЛ, по причине чего работают над вариантом приглашения другого специалиста, который должен будет сменить Шона Дайча.

Сообщается, что «Эвертон» провел первоначальные контакты с 61-летним наставником «Ботафого» Луишем Каштру, который известен в Украине по работе с «Шахтером».

В настоящий момент «Ботафого» является лидером турнирной таблицы бразильской Серии А, а контракт Каштру с клубом рассчитан до 31 декабря.

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Луиш Каштру Виталий Миколенко Эвертон Ботафого назначение тренера Шон Дайч Английская Премьер-лига чемпионат Бразилии по футболу чемпионат Англии по футболу Шахтер Донецк
Источник Daily Record
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Gargantua
они больные на голову?
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