У Миколенко будет новый тренер? Эвертон контактирует с экс-коучем Шахтера

Английский «Эвертон», который ведет борьбу за сохранение прописки в английской Премьер-лиги и в рядах которого выступает украинский левый защитник Виталий Миколенко, вскоре может получить нового главного тренера.

Клубные боссы надеются, что «ирискам» удастся сохранить место в АПЛ, по причине чего работают над вариантом приглашения другого специалиста, который должен будет сменить Шона Дайча.

Сообщается, что «Эвертон» провел первоначальные контакты с 61-летним наставником «Ботафого» Луишем Каштру, который известен в Украине по работе с «Шахтером».

В настоящий момент «Ботафого» является лидером турнирной таблицы бразильской Серии А, а контракт Каштру с клубом рассчитан до 31 декабря.