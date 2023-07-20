Победа была близко. Ястремская в 6-й раз уступила Паолини
Даяна не смогла выйти в четвертьфинал грунтового турнира WTA 250 в Италии
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 149) завершила выступления на грунтовом турнире серии WTA 250 в Палермо (Италия).
В 1/8 финала соревнований украинка в трех сетах проиграла Жасмин Паолини (Италия, WTA 52).
WTA 250 Палермо. Грунт. 1/8 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Жасмин Паолини (Италия) [5] – 6:2, 4:6, 2:6
Это была 7-я встреча теннисисток. Даяна проиграла 6-й поединок.
Во втором сете Ястремская выигрывала со счетом 3:0, 4:3 (30:0) на приеме, но не смогла сделать брейк, а затем проиграла 2 следующих гейма. В третьем сете у украинки на корте абсолютно ничего не получалось.
В четвертьфинале турнира в Палермо Паолини сыграет против победительницы матча Дарья Касаткина – Татьяна Прозорова.
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