Победа была близко. Ястремская в 6-й раз уступила Паолини

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 149) завершила выступления на грунтовом турнире серии WTA 250 в Палермо (Италия).

В 1/8 финала соревнований украинка в трех сетах проиграла Жасмин Паолини (Италия, WTA 52).

WTA 250 Палермо. Грунт. 1/8 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Жасмин Паолини (Италия) [5] – 6:2, 4:6, 2:6

Это была 7-я встреча теннисисток. Даяна проиграла 6-й поединок.

Во втором сете Ястремская выигрывала со счетом 3:0, 4:3 (30:0) на приеме, но не смогла сделать брейк, а затем проиграла 2 следующих гейма. В третьем сете у украинки на корте абсолютно ничего не получалось.

В четвертьфинале турнира в Палермо Паолини сыграет против победительницы матча Дарья Касаткина – Татьяна Прозорова.