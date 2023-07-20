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WTA
20 июля 2023, 19:28 | Обновлено 20 июля 2023, 19:35
1619
9

Победа была близко. Ястремская в 6-й раз уступила Паолини

Даяна не смогла выйти в четвертьфинал грунтового турнира WTA 250 в Италии

20 июля 2023, 19:28 | Обновлено 20 июля 2023, 19:35
1619
9
Победа была близко. Ястремская в 6-й раз уступила Паолини
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 149) завершила выступления на грунтовом турнире серии WTA 250 в Палермо (Италия).

В 1/8 финала соревнований украинка в трех сетах проиграла Жасмин Паолини (Италия, WTA 52).

WTA 250 Палермо. Грунт. 1/8 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Жасмин Паолини (Италия) [5] – 6:2, 4:6, 2:6

Это была 7-я встреча теннисисток. Даяна проиграла 6-й поединок.

Во втором сете Ястремская выигрывала со счетом 3:0, 4:3 (30:0) на приеме, но не смогла сделать брейк, а затем проиграла 2 следующих гейма. В третьем сете у украинки на корте абсолютно ничего не получалось.

В четвертьфинале турнира в Палермо Паолини сыграет против победительницы матча Дарья Касаткина – Татьяна Прозорова.

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Даяна Ястремская Жасмин Паолини WTA Палермо
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Alehandro
Не розумію, чому Даяна не користується своїми очевидними перевагами: так, просто співати на корті наврядчи дозволено, але якщо б замість ахів-охів під час ударів вона просто викрикувала слова своїх пісень, на суперниць це б дуже гнітюче діяло - впевнений, знімалися б після декількох геймів...
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+3
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Raien
Дивився тількі до другого гейму другого сету. Панове, що там сталося? Нібито ж перегравала.
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Володимир Коваленко
Який чудовий 1 сет. А далі все не наше . І зрозуміло нам тепер слід більше їсти каші .
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+1
Алексей
Ястремская не меняется опять проиграла за тем же сценарием 
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Павло Бубенко
Як тенісистка, Даяна Ястремська - абсолютно безперспективний тенісний матеріал! Буде у рейтингу опускатися все нижче й нижче, і десь через рік-два - про неї усі забудуть!
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+1
Disiny7
Вона грає на контору, кому це не зрозуміло? Сподіваюсь, невдовзі ми почуємо новину про відсторонення талановитої співачки від спорту взагалі. Амінь!
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0
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