Источник: Днепр-1 отстранил Александра Назаренко от первой команды

«Днепр-1» отстранил от тренировок с первой команды вингера молодежной сборной Украины Александра Назаренко. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Руководство клуба приказало игроку ехать в Днепр, где он будет тренироваться с юношеским составом команды.

Решение «Днепра-1» мариновать Назаренко связано с тем, что в конце календарного 2023 года его контракт с клубом истекает, и он уже договорился о переходе в «Полесье» на правах свободного агента. Клуб из Житомира может попытаться выкупить Назаренко уже сейчас, но сделать это будет непросто.