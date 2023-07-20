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  4. Источник: Днепр-1 отстранил Александра Назаренко от первой команды
Украина. Премьер лига
20 июля 2023, 13:20 | Обновлено 20 июля 2023, 13:21
2927
5

Источник: Днепр-1 отстранил Александра Назаренко от первой команды

Вингер подписал предварительный контракт с «Полесьем»

20 июля 2023, 13:20 | Обновлено 20 июля 2023, 13:21
2927
5
Источник: Днепр-1 отстранил Александра Назаренко от первой команды
УАФ. Александр Назаренко

«Днепр-1» отстранил от тренировок с первой команды вингера молодежной сборной Украины Александра Назаренко. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Руководство клуба приказало игроку ехать в Днепр, где он будет тренироваться с юношеским составом команды.

Решение «Днепра-1» мариновать Назаренко связано с тем, что в конце календарного 2023 года его контракт с клубом истекает, и он уже договорился о переходе в «Полесье» на правах свободного агента. Клуб из Житомира может попытаться выкупить Назаренко уже сейчас, но сделать это будет непросто.

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Днепр-1 Александр Назаренко Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ Игорь Бурбас
Источник Игорь Бурбас
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Комментарии 5
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Gargantua
что ж они с ним зимой контракт не продлили?  а тепреь спохватились
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+1
Burevestnik
оце так оце, йопрст... попав в кабалу   
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+1
Александр
Сепарский шахтер пр гласил тренером олексия гая который с 14 го года топил против Украины и играл несколько лет в кубани и оскорблял атошников .Днрщики все в шахтере 
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0
Vbolivalnyk-Peter
Та він і так пів року практично не грав (час від часу виходив на заміну). Ну ще пів року "помучиться". Шкода тільки, що в ЛЧ не зіграє - хороший пацан, дуже перспективний, міг би реально засвітитися та звалити не в Полісся, а в скажімо Уніон Берлін...
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-3
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