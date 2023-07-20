Секретный матч. Динамо забило 9 мячей в поединке за закрытыми дверями

В четверг, 20 июля, киевское «Динамо» провело тренировочный матч на сборах в Австрии. Соперником бело-синих стала местная команда Аустрия Клагенфурт.

Со стартовых минут на поле вышли футболисты, накануне в спарринге против саудовского «Аль-Хиляля» либо получили мало игрового времени, либо вообще не появлялись на поле. Также смешанным составом (в том числе футболисты молодежной команды) играли и соперники.

Динамовцы со свистком о начале матча активно пошли в атаку. Если Вивчаренко не хватило точности, когда после скидки Диалло фланговый защитник пробил из пределов штрафной выше ворот, то Ванат на 8-й минуте удачно откликнулся на подачу Леднева после розыгрыша углового и в касание от ближней стойки пробил мимо вратаря - 1:0.

Вскоре Леднев в голевой передаче записал на свой счет и гол. После передачи из глубины Богдан подхватил мяч перед штрафной, продвинулся немного вперед и из центра штрафной пробил точно в угол - 2:0.

Через несколько минут соперник «подарил» Ванату отличную возможность, чтобы забить. Защитник опрометчиво отдал передачу обратно на голкипера, Владислав перехватил мяч и в касание пробросил мимо вратаря, но сфера прокатилась в сантиметрах от стойки.

Соперники также пытались не отсиживаться в обороне, а также создавать моменты, но особых дивидендов кроме дальних неточных ударов вытащить не смогли. А «Динамо» на 33-й минуте довело счет до разгромного. Диалло сразился на левом фланге, отобрал мяч и вывел к воротам Ваната. Владислав обыграл на левом краю штрафной защитника, прокинув назад мяч между ног, и затем с острого угла попал мимо вратаря в дальний угол – 3:0.

Через несколько минут «бело-синие» получили право на штрафной удар метрах в 35 от ворот, левее центра. К мячу подошел Леднев и вместо подачи решил пробить, но соперников спасла перекладина. Но до перерыва бело-синие забили все же еще, причем сделали это дважды. Сначала Леднев вывел по центру к воротам Царенко, и Антон четко пробил мимо вратаря, а затем записал свою фамилию в авторы забитых мячей и Диалло, когда защитники «Аустрии Клагенфурт» упустили ускорение Самбы фактически от центра поля.

Стоит отметить, что отличный момент забить, при счете 4:0 в пользу «Динамо», имели и австрийцы, но после подачи с углового и удара с центра штрафной «бело-синих» спасла перекладина. Команды отправились отдыхать при счете 5:0 в пользу киевской команды.

Во втором тайме состав «Динамо» немного «освежился», и избиение соперника продолжилось. На 59-й минуте дубль оформил Диалло, откликнувшийся на великолепную передачу Леднева с глубины и мастерски опрокинувший вратаря.

На 74-й минуте свой второй мяч в матче забил и Леднев – Богдан откликнулся на прострел с правого фланга и в касание замкнул ближнюю стойку. Также удалось отличиться и Караваеву, которого классным диагональным пасом нашел Вивчаренко, и Александр, выйдя один на один с вратарем, точно пробил по воротам.

Были у динамовцев еще моменты, в частности очень хотел отличиться Волошин, но точку в матче поставил Андриевский, после удара которого мяч задел защитника и после рикошета залетел в угол ворот. 9:0 – убедительная победа «Динамо», которая продолжает беспроигрышную серию «бело-синих» на тренировочном сборе в Австрии.

Товарищеский матч, 20 июля, Австрия

Динамо Киев (Украина) – Аустрия Клагенфурт (Австрия) – 9:0

Голы: Ванат, 8, 33, Леднев, 15, 74, Царенко, 41, Диалло, 43, 59, Караваев, 77, Андриевский, 90.

Видеообзор матча