Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Секретный матч. Динамо забило 9 мячей в поединке за закрытыми дверями
Товарищеские матчи
Динамо Киев
20.07.2023 19:00 – FT 9 : 0
Аустрия Клагенфурт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
20 июля 2023, 21:40 | Обновлено 20 июля 2023, 21:48
3154
1

Секретный матч. Динамо забило 9 мячей в поединке за закрытыми дверями

Соперником киевской команды была Аустрия Клагенфурт

20 июля 2023, 21:40 | Обновлено 20 июля 2023, 21:48
3154
1
Секретный матч. Динамо забило 9 мячей в поединке за закрытыми дверями
ФК Динамо

В четверг, 20 июля, киевское «Динамо» провело тренировочный матч на сборах в Австрии. Соперником бело-синих стала местная команда Аустрия Клагенфурт.

Со стартовых минут на поле вышли футболисты, накануне в спарринге против саудовского «Аль-Хиляля» либо получили мало игрового времени, либо вообще не появлялись на поле. Также смешанным составом (в том числе футболисты молодежной команды) играли и соперники.

Динамовцы со свистком о начале матча активно пошли в атаку. Если Вивчаренко не хватило точности, когда после скидки Диалло фланговый защитник пробил из пределов штрафной выше ворот, то Ванат на 8-й минуте удачно откликнулся на подачу Леднева после розыгрыша углового и в касание от ближней стойки пробил мимо вратаря - 1:0.

Вскоре Леднев в голевой передаче записал на свой счет и гол. После передачи из глубины Богдан подхватил мяч перед штрафной, продвинулся немного вперед и из центра штрафной пробил точно в угол - 2:0.

Через несколько минут соперник «подарил» Ванату отличную возможность, чтобы забить. Защитник опрометчиво отдал передачу обратно на голкипера, Владислав перехватил мяч и в касание пробросил мимо вратаря, но сфера прокатилась в сантиметрах от стойки.

Соперники также пытались не отсиживаться в обороне, а также создавать моменты, но особых дивидендов кроме дальних неточных ударов вытащить не смогли. А «Динамо» на 33-й минуте довело счет до разгромного. Диалло сразился на левом фланге, отобрал мяч и вывел к воротам Ваната. Владислав обыграл на левом краю штрафной защитника, прокинув назад мяч между ног, и затем с острого угла попал мимо вратаря в дальний угол – 3:0.

Через несколько минут «бело-синие» получили право на штрафной удар метрах в 35 от ворот, левее центра. К мячу подошел Леднев и вместо подачи решил пробить, но соперников спасла перекладина. Но до перерыва бело-синие забили все же еще, причем сделали это дважды. Сначала Леднев вывел по центру к воротам Царенко, и Антон четко пробил мимо вратаря, а затем записал свою фамилию в авторы забитых мячей и Диалло, когда защитники «Аустрии Клагенфурт» упустили ускорение Самбы фактически от центра поля.

Стоит отметить, что отличный момент забить, при счете 4:0 в пользу «Динамо», имели и австрийцы, но после подачи с углового и удара с центра штрафной «бело-синих» спасла перекладина. Команды отправились отдыхать при счете 5:0 в пользу киевской команды.

Во втором тайме состав «Динамо» немного «освежился», и избиение соперника продолжилось. На 59-й минуте дубль оформил Диалло, откликнувшийся на великолепную передачу Леднева с глубины и мастерски опрокинувший вратаря.

На 74-й минуте свой второй мяч в матче забил и Леднев – Богдан откликнулся на прострел с правого фланга и в касание замкнул ближнюю стойку. Также удалось отличиться и Караваеву, которого классным диагональным пасом нашел Вивчаренко, и Александр, выйдя один на один с вратарем, точно пробил по воротам.

Были у динамовцев еще моменты, в частности очень хотел отличиться Волошин, но точку в матче поставил Андриевский, после удара которого мяч задел защитника и после рикошета залетел в угол ворот. 9:0 – убедительная победа «Динамо», которая продолжает беспроигрышную серию «бело-синих» на тренировочном сборе в Австрии.

Товарищеский матч, 20 июля, Австрия

Динамо Киев (Украина) – Аустрия Клагенфурт (Австрия) – 9:0

Голы: Ванат, 8, 33, Леднев, 15, 74, Царенко, 41, Диалло, 43, 59, Караваев, 77, Андриевский, 90.

Видеообзор матча

По теме:
ФОТО. Четырехлапый технарь украл мяч на тренировке Динамо
Бойкот сербам. Юниоры Динамо отказались играть с Црвеной Звездой
Эксперименты Луческу. Динамо проведет еще один закрытый матч
Динамо Киев товарищеские матчи Мирча Луческу учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Аустрия Клагенфурт
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Яремчук забил 6 голов. Брюгге выиграл спарринг со счетом 22:0
Футбол | 19 июля 2023, 22:19 15
ВИДЕО. Яремчук забил 6 голов. Брюгге выиграл спарринг со счетом 22:0
ВИДЕО. Яремчук забил 6 голов. Брюгге выиграл спарринг со счетом 22:0

Под серьезную раздачу попала аматорская команда «Гейст»

Виктор СКРИПНИК: «Ждем Сефери и 1-2 подписания под Лигу конференций»
Футбол | 20 июля 2023, 17:11 1
Виктор СКРИПНИК: «Ждем Сефери и 1-2 подписания под Лигу конференций»
Виктор СКРИПНИК: «Ждем Сефери и 1-2 подписания под Лигу конференций»

Клуб еще не закончил с трансферами

История Мбаппе и ПСЖ близится к завершению. Пришла пора прощаться
Футбол | 20.07.2023, 15:01
История Мбаппе и ПСЖ близится к завершению. Пришла пора прощаться
История Мбаппе и ПСЖ близится к завершению. Пришла пора прощаться
«Запретите ей играть!» Теннисный мир – про скандал и слезы Шуай в Венгрии
Теннис | 19.07.2023, 21:47
«Запретите ей играть!» Теннисный мир – про скандал и слезы Шуай в Венгрии
«Запретите ей играть!» Теннисный мир – про скандал и слезы Шуай в Венгрии
Новичку Шахтера Педриньо 21 год, а в его карьере уже две мутные истории
Футбол | 20.07.2023, 18:15
Новичку Шахтера Педриньо 21 год, а в его карьере уже две мутные истории
Новичку Шахтера Педриньо 21 год, а в его карьере уже две мутные истории
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
після ракетних атак за ці два-три дні по населеним пунктам України якось пох..   хто з ким грав, яка команда і  якого футболіста купила чи продала, який клуб стане чемпіоном чи понизиться в класі, ну і тому подібне... 
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо – Аль-Хиляль – 1:0. Роналду, что с саудовской лигой? Видео гола
Динамо – Аль-Хиляль – 1:0. Роналду, что с саудовской лигой? Видео гола
19.07.2023, 21:15 1
Футбол
Со Свитолиной. Пять украинок заявились в основную сетку US Open 2023
Со Свитолиной. Пять украинок заявились в основную сетку US Open 2023
19.07.2023, 20:45 2
Теннис
WTA отреагировала на скандал с Шуай на турнире в Венгрии
WTA отреагировала на скандал с Шуай на турнире в Венгрии
20.07.2023, 07:35 3
Теннис
ВИДЕО. Шуай в слезах снялась с матча после наглого поступка соперницы
ВИДЕО. Шуай в слезах снялась с матча после наглого поступка соперницы
19.07.2023, 13:45 30
Теннис
Вновь тройка голов, но без ответа. Шахтер не справился с Аяксом
Вновь тройка голов, но без ответа. Шахтер не справился с Аяксом
18.07.2023, 16:55 87
Футбол
Нервный спарринг. Динамо с минимальным счетом обыграло Аль-Хиляль
Нервный спарринг. Динамо с минимальным счетом обыграло Аль-Хиляль
19.07.2023, 20:55 9
Футбол
Источник: Днепр-1 отстранил Александра Назаренко от первой команды
Источник: Днепр-1 отстранил Александра Назаренко от первой команды
20.07.2023, 13:20 13
Футбол
«Он лучше, чем Мэнни Пакьяо». Майк Тайсон похвалил известного боксера
«Он лучше, чем Мэнни Пакьяо». Майк Тайсон похвалил известного боксера
20.07.2023, 09:19 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем