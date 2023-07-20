Украина. Премьер лига20 июля 2023, 18:11 | Обновлено 20 июля 2023, 18:12
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Эксперименты Луческу. Динамо проведет еще один закрытый матч
Соперником будет Аустрия
20 июля 2023, 18:11 | Обновлено 20 июля 2023, 18:12
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Официальный сайт «Динамо» сообщил о том, что 20 июля команда проведет еще один закрытый контрольный матч, который тренер Мирча Луческу считает экспериментальным.
Соперником будет австрийская «Аустрия Клагенфурт».
Клуб не будет показывать игру на канале Youtube, но после матча объявит результат и предоставит видеообзор. Ранее на сборе киевляне уже несколько раз играли в закрытом для СМИ режиме.
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