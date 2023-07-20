Динамо – Аустрия Клагенфурт – 9:0. Секретный матч. Видео голов и обзор

В четверг, 20 июля, киевское «Динамо» провело тренировочный матч на сборах в Австрии. Соперником бело-синих стала местная команда Аустрия Клагенфурт.

Табло зафиксировало счет 9:0 – убедительная победа «Динамо», которая продолжает беспроигрышную серию «бело-синих» на учебно-тренировочных сборах в Австрии.

Товарищеский матч, 20 июля, Австрия

Динамо Киев (Украина) – Аустрия Клагенфурт (Австрия) – 9:0

Голы: Ванат, 8, 33, Леднев, 15, 74, Царенко, 41, Диалло, 43, 59, Караваев, 77, Андриевский, 90.

Видеообзор матча