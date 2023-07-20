Срна прибыл в Милан на переговоры с Интером по Трубину
Дело приобретает серьезный оборот
Миланский «Интер» и донецкий «Шахтер» продолжают контактировать на предмет перехода из украинского клуба в итальянский 21-летнего голкипера Анатолия Трубина.
На переговоры с боссами «нерадзурри» в Милан прибыл спортивный директор «горняков» Дарио Срна.
Отмечается, что «Интер» готов заплатить за Трубина не более 15 миллионов евро, а «Шахтер» требует на 20 миллионов больше.
Руководство «Интера» хочет удовлетворить пожелание главного тренера команды Симоне Индзаги и подписать нового голкипера до того, как «нерадзурри» отбудут в турне по Японии, что запланировано на ближайшие несколько дней.
Интересно, что по данным СМИ, турне по Японии принесет «Интеру» порядка 20 миллионов евро дохода.
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