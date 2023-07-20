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  4. Срна прибыл в Милан на переговоры с Интером по Трубину
Украина. Премьер лига
20 июля 2023, 11:59 |
1870
3

Срна прибыл в Милан на переговоры с Интером по Трубину

Дело приобретает серьезный оборот

20 июля 2023, 11:59 |
1870
3
Срна прибыл в Милан на переговоры с Интером по Трубину
shakhtar.com. Дарио Срна

Миланский «Интер» и донецкий «Шахтер» продолжают контактировать на предмет перехода из украинского клуба в итальянский 21-летнего голкипера Анатолия Трубина.

На переговоры с боссами «нерадзурри» в Милан прибыл спортивный директор «горняков» Дарио Срна.

Отмечается, что «Интер» готов заплатить за Трубина не более 15 миллионов евро, а «Шахтер» требует на 20 миллионов больше.

Руководство «Интера» хочет удовлетворить пожелание главного тренера команды Симоне Индзаги и подписать нового голкипера до того, как «нерадзурри» отбудут в турне по Японии, что запланировано на ближайшие несколько дней.

Интересно, что по данным СМИ, турне по Японии принесет «Интеру» порядка 20 миллионов евро дохода.

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Анатолий Трубин Шахтер Донецк Дарио Срна Интер Милан трансферы трансферы УПЛ
Источник Inter-News.it
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AndiM
Як взагалі нарко-бариги можуть спокійно подорожувати по світу?
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+1
FunnyCat_____
О, это знатный переговорщик 
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0
Burevestnik
чергова серія серіалу "Сага про Трубіна":
серія №8 "Срна в Мілані". 
   
=
коли вже буде остання серія "Трубін. "Інтер" Мілан" ?   
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-3
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