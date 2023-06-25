Бельгия впервые в истории выиграла женский Евробаскет
В финале Бельгия обыграла Испанию, а за бронзу Франция одолела Венгрию
Сборная Бельгии впервые в истории выиграла женский чемпионат Европы по баскетболу.
Континентальный чемпионат принимали Израиль и Словения
В финале Бельгия обыграла Испанию (64:58), а в матче за бронзу Франция одолела Венгрию (82:68).
Первые 6 команд ЧЕ-2023 получили право сыграть в квалификационном турнире Олимпиады.
Евробаскет 2023. Женщины
15–25.06.2026, Израиль, Словения
1/2 финала, 24 июня
- Испания – Венгрия – 69:60 (18:14, 20:14, 12:18, 19:14)
- Бельгия – Франция – 67:63 (18:8, 26:22, 10:16, 13:17)
За 5–8 места, 24 июня
- Германия – Чехия – 71:69 (18:15, 11:18, 13:16, 21:14, 8:6)
- Сербия – Черногория – 63:58 (19:16, 19:15, 15:12, 10:15)
Финальные матчи, 25 июня
- За 5 место. Германия – Сербия – 62:78 (15:25, 19:22, 9:15, 19:16)
- За 3 место. Венгрия – Франция – 68:82 (8:26, 22:23, 19:12, 19:21)
- За 1 место. Испания – Бельгия – 58:64 (17:13, 15:12, 16:18, 10:21)
Сетка плей-офф
For the first time in history, Belgium are the Champions of Europe! 🇧🇪🏆#EuroBasketWomen x #DareToDream pic.twitter.com/cVLjfoHhqg— #EuroBasketWomen 2023 (@EuroBasketWomen) June 25, 2023
THEY HAVE WRITTEN HISTORY! 🏆— #EuroBasketWomen 2023 (@EuroBasketWomen) June 25, 2023
Belgium are the #EuroBasketWomen 2023 Champions!
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