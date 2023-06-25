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Чемпионат Европы
25 июня 2023, 23:10 | Обновлено 25 июня 2023, 23:34
844
10

Бельгия впервые в истории выиграла женский Евробаскет

В финале Бельгия обыграла Испанию, а за бронзу Франция одолела Венгрию

25 июня 2023, 23:10 | Обновлено 25 июня 2023, 23:34
844
10
Бельгия впервые в истории выиграла женский Евробаскет
FIBA

Сборная Бельгии впервые в истории выиграла женский чемпионат Европы по баскетболу.

Континентальный чемпионат принимали Израиль и Словения

В финале Бельгия обыграла Испанию (64:58), а в матче за бронзу Франция одолела Венгрию (82:68).

Первые 6 команд ЧЕ-2023 получили право сыграть в квалификационном турнире Олимпиады.

Евробаскет 2023. Женщины

15–25.06.2026, Израиль, Словения

1/2 финала, 24 июня

  • Испания – Венгрия – 69:60 (18:14, 20:14, 12:18, 19:14)
  • Бельгия – Франция – 67:63 (18:8, 26:22, 10:16, 13:17)

За 5–8 места, 24 июня

  • Германия – Чехия – 71:69 (18:15, 11:18, 13:16, 21:14, 8:6)
  • Сербия – Черногория – 63:58 (19:16, 19:15, 15:12, 10:15)

Финальные матчи, 25 июня

  • За 5 место. Германия – Сербия – 62:78 (15:25, 19:22, 9:15, 19:16)
  • За 3 место. Венгрия – Франция – 68:82 (8:26, 22:23, 19:12, 19:21)
  • За 1 место. Испания – Бельгия – 58:64 (17:13, 15:12, 16:18, 10:21)

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Источник Sport.ua
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Алексей
Бельгия топ учитесь украина как надо бороться до конца 
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