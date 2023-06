Бельгия впервые в истории выиграла женский Евробаскет

Сборная Бельгии впервые в истории выиграла женский чемпионат Европы по баскетболу.

Континентальный чемпионат принимали Израиль и Словения

В финале Бельгия обыграла Испанию (64:58), а в матче за бронзу Франция одолела Венгрию (82:68).

Первые 6 команд ЧЕ-2023 получили право сыграть в квалификационном турнире Олимпиады.

Евробаскет 2023. Женщины

15–25.06.2026, Израиль, Словения

1/2 финала, 24 июня

За 5–8 места, 24 июня

Финальные матчи, 25 июня

Сетка плей-офф

