Ман Сити выиграл Кубок Англии, Месси ушел из ПСЖ, суперпобеда Цуренко
Главные новости за 3 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 3 июня.
1А. Второй шаг к треблу. МанСити завоевал Кубок Англии
«Горожане» в манчестерском дерби победили «красных дьяволов»
1Б. Второй год подряд. РБ Лейпциг – обладатель Кубка Германии
Трофей принесли точные удары Нкунку и Собослаи
2А. ОФИЦИАЛЬНО. Месси покинул ПСЖ
Лионель прекратил сотрудничество с парижским клубом
2Б. Финал Лиги 1. ПСЖ попрощался с Месси и Рамосом, Малиновский закончил сезон
Последний тур французского чемпионата
3А. Цуренко разгромила чемпионку US Open 2019 и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Леся не оставила шансов Андрееску
3Б. Костюк вышла в 1/8 финала парного разряда на Ролан Гаррос 2023
Украинка и Русе обыграли тандем Флипкенс / Роджерс
4. Первые полуфиналисты ЧМ U-20: Израиль обыграл Бразилию, победа Италии
В Аргентине проходят матчи 1/4 финала молодежного чемпионата мира
5. ВИДЕО. Будет бой с Фьюри? Усик подписал контракт с саудовским промоутером
Стороны объявили о контракте
6. РЕБРОВ: «6 июня буду в Киеве. Есть принципиальная договоренность о сборной»
3 июня украинский специалист празднует 49-летие
7А. Первый матч за место в Первой лиге: незабитый пенальти, удаление и 2 гола
«Хуст» и ФСК «Мариуполь» сыграли вничью со счетом 1:1
7Б. Итоговая турнирная таблица УПЛ U-19: Рух – чемпион, Динамо обогнало Шахтер
«Минай» занял последнее место
8. Интрига: Лунин захотел остаться в Реале, тренерский штаб ждет нового кипера
Лунин готов и дальше быть резервистом?
9. Третья победа сборной Украины в Золотой Евролиге
Первый круг группового этапа украинские волейболисты провели на одном дыхании без потерь
10А. Три интриги последнего тура УПЛ
Сразу 12 команд в подвешенном состоянии
10Б. Оптимальный вариант. Почему Маркевич возглавил Карпаты
Блогер Sport.ua Сергей Тищенко - об очередном приходе Мирона Маркевича в Карпаты
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