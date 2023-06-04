Ман Сити выиграл Кубок Англии, Месси ушел из ПСЖ, суперпобеда Цуренко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 3 июня.

1А. Второй шаг к треблу. МанСити завоевал Кубок Англии

«Горожане» в манчестерском дерби победили «красных дьяволов»

1Б. Второй год подряд. РБ Лейпциг – обладатель Кубка Германии

Трофей принесли точные удары Нкунку и Собослаи

2А. ОФИЦИАЛЬНО. Месси покинул ПСЖ

Лионель прекратил сотрудничество с парижским клубом

2Б. Финал Лиги 1. ПСЖ попрощался с Месси и Рамосом, Малиновский закончил сезон

Последний тур французского чемпионата

3А. Цуренко разгромила чемпионку US Open 2019 и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос

Леся не оставила шансов Андрееску

3Б. Костюк вышла в 1/8 финала парного разряда на Ролан Гаррос 2023

Украинка и Русе обыграли тандем Флипкенс / Роджерс

4. Первые полуфиналисты ЧМ U-20: Израиль обыграл Бразилию, победа Италии

В Аргентине проходят матчи 1/4 финала молодежного чемпионата мира

5. ВИДЕО. Будет бой с Фьюри? Усик подписал контракт с саудовским промоутером

Стороны объявили о контракте

6. РЕБРОВ: «6 июня буду в Киеве. Есть принципиальная договоренность о сборной»

3 июня украинский специалист празднует 49-летие

7А. Первый матч за место в Первой лиге: незабитый пенальти, удаление и 2 гола

«Хуст» и ФСК «Мариуполь» сыграли вничью со счетом 1:1

7Б. Итоговая турнирная таблица УПЛ U-19: Рух – чемпион, Динамо обогнало Шахтер

«Минай» занял последнее место

8. Интрига: Лунин захотел остаться в Реале, тренерский штаб ждет нового кипера

Лунин готов и дальше быть резервистом?

9. Третья победа сборной Украины в Золотой Евролиге

Первый круг группового этапа украинские волейболисты провели на одном дыхании без потерь

10А. Три интриги последнего тура УПЛ

Сразу 12 команд в подвешенном состоянии

10Б. Оптимальный вариант. Почему Маркевич возглавил Карпаты

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко - об очередном приходе Мирона Маркевича в Карпаты