Оптимальный вариант. Почему Маркевич возглавил Карпаты

Мирон Маркевич официально стал новым тренером «Карпат». Условия сотрудничества остаются неизвестными. Клуб из Львова не смог выполнить задачу выхода в УПЛ, поэтому пригласил опытного наставника для достижения цели.

Маркевич имеет опыт развития клуба в УПЛ

Главная проблема нынешних «Карпат» – рост клуба. Это ситуация, когда амбиции и возможности опережают реальные дела. Однако не все в футболе решают деньги. Для успеха команды нужно строить клуб шаг за шагом. Недостаточно только пригласить опытных и качественных футболистов.

В прошлом сезоне с похожими проблемами столкнулось «Полесье». Несмотря на финансовые возможности, качество состава, команда Юрия Калитвинцева ушла зимовать в середине турнирной таблицы. Есть большие сомнения, что если бы вторая часть состоялась, команда из Житомира смогла бы выполнить задачу выхода в УПЛ. На все нужно время. Клуб строится шаг за шагом. Усиливать нужно не только склад, но и менеджмент, инфраструктуру. Владелец «Полесья» Геннадий Буткевич отнесся к этому с пониманием и терпением. Калитвинцеву был дан второй шанс, и через год команда выиграла Первую лигу.

Собственно, на эти грабли наступили и «Карпаты». Клуб планировал перешагнуть несколько ступеней развития и сразу попасть в УПЛ. Команда явно пробуксовывала еще осенью. Весной уже произошел провал. Все крутилось вокруг наставника клуба Андрея Тлумака, который занимался селекцией, развитием клуба, и еще и тренировал. Как показывают результаты – Андрей Богданович не справился.

В украинском футболе построение клуба начинается от главного тренера. У «Динамо» это было с Лобановским, Ребровым, сейчас с Луческу. Мирча выстроил систему в «Шахтере». Вышеупомянутый Буткевич строит «Полесье» вокруг Калитвинцева. Поэтому приглашение Маркевича максимально подходит для «Карпат». Опытный, именитый тренер, который может повести не только команду, но и клуб вверх.

Мирон Богданович уже в свое время строил успешный проект фактически с нуля. Это было в Харькове. Александр Ярославский стал владельцем «Металлиста». У него были хорошие финансовые возможности. Шаг за шагом «Металлист» стал грандом украинского футбола наравне с «Динамо», «Днепром» и «Шахтером». Только смена владельца клуба не позволила команде побороться за чемпионство и выйти в ЛЧ. Успехи того «Металлиста» – во многом заслуга Маркевича. Никаких поспешных или абсурдных шагов не было.

Разница с нынешними «Карпатами» только в одном – львовяне сейчас находятся в Первой лиге, а «Металлист» был уже в УПЛ. Тогда харьковчане подобрали, кого могли, в Украине. Затем начали работать с иностранцами. Команда шаг за шагом двигалась вперед. Параллельно подтягивались инфраструктура, менеджмент, академия. Через 5-6 лет уже стабильно играли в еврокубках и бросили вызов тогдашнему флагману чемпионата Украины – «Шахтеру».

Сейчас Мирона Богдановича не приглашают в «Карпаты», чтобы выиграть Первую лигу и выйти в УПЛ. Главная задача – построение конкурентной команды на уровне Премьер-лиги, которая будет играть в еврокубках. Остальные проекты самому Маркевичу были бы неинтересны. Работа в Первой лиге – закладка фундамента на будущее.

Кроме Маркевича, не было особого выбора нового тренера

Сейчас украинский футбольный рынок достаточно ограничен. Это касается не только игроков, но и тренеров. Доходило до откровенного абсурда, когда один наставник тренирует национальную команду, молодежную, и еще работает в клубе. Это не камень в огород Руслана Ротаня, а проблема выбора или качества тренеров в Украине.

Если бы Маркевич не согласился возглавить «Карпаты», я даже не знаю, кого можно было бы пригласить на эту должность. Кандидаты на должность тренера, которых называли в СМИ, не выглядели сильнее Андрея Тлумака. Василий Сачко уже долгое время без работы. В последнем клубе, «Волыни», у него ничего не вышло. Юрий Мороз работает с 2006-м годом в системе юношеских сборных Украины. Костяк этого поколения составляют динамовцы. Я не думаю, что кто-то его отпустит, это во-первых. Остапа Маркевича уволили из клуба третьей лиги Польши. До этого он работал в Первой Лиге с «Агробизнесом» и «Черноморцем». Надолго не задержался ни в одной команде.

У Олега Лужного нет опыта развития клуба. Уже три года он был без работы. В «Динамо» работал на уровне ассистента. Его «Таврия» славилась бойцовскими качествами, но не более. Без работы Сергей Лавриненко. Он выводил «Ингулец» в УПЛ. Но на уровне элиты украинского футбола команда выглядела откровенно слабо.

ФК Карпаты

Реальной альтернативой Маркевичу мог бы стать Юрий Вирт. Он сам львовянин. Дважды с нуля смог вывести «Верес» в УПЛ, располагая не сильнейшими футболистами. Возможно, футбол Юрия Николаевича не очень зрелищный, но исходит из возможностей игроков и задач перед клубом. Вирт и селекцией умеет заниматься. Сейчас он работает в Ровно. Судьба наставника будет решаться по завершении сезона.

Очевидно, что приглашение Маркевича выглядит как хороший шаг для руководителей «Карпат». Это опытный тренер, который может дать толчок к развитию клуба и дать результат. Приход Мирона Богдановича - также очень хорошая медийная составляющая. Теперь к «Карпатам» будет повышенное внимание не только на Западе, но и по всей стране.

Маркевичу уже за 70. Но зачем смотреть в паспорт? Тот же Луческу почти в 78 лет не планирует уходить на пенсию. Если человек чувствует в себе силы работать, то возраст не имеет большого значения.

Здесь, скорее, проблема в том, что Мирон Богданович с 2016-го года не работал тренером. 7 лет – длительный срок без работы, потому что футбол не стоит на месте.

Маркевичу нужен свой Красников

Главная проблема для Маркевича в «Карпатах» – найти коллегу, единомышленника, который будет помогать ему развивать клуб. В «Металлисте» и «Днепре» таким человеком был Евгений Красников.

Сегодня реальность украинского футбола такова, что у клубов есть деньги, но квалифицированных футболистов не хватает. Даже если ты можешь платить за трансфер или за хорошую зарплату, не факт, что удастся усилиться качественными игроками. Иностранца в нынешних условиях пригласить не так просто, а выбора украинских футболистов нет. Цены на них и личные условия только растут.

Собственно, Тлумак на этом и погорел. Ни летняя трансферная кампания, ни зимняя не сделали клуб сильнее. Хотя вроде бы приходили не последние футболисты на хорошие личные условия. Этим процессом нужно уметь заниматься. Понимать особенности и уметь раскрывать игроков. Нужен человек, который в этой сфере будет нестандартно мыслить. Будет иметь связи и авторитет не только в Украине. Львов и во время войны позволяет работать даже по иностранцам.

Сегодняшний состав «Карпат» требует реформирования. Не все игроки отвечают амбициям команды. Некоторые позиции нуждаются в усилении. Нужны люди с опытом, особенно в защиту. Есть проблема с вингерами и забивным нападающим.

В свое время, когда «Шахтер» начал тратить деньги на иностранцев, они понимали, что просто так этого делать нельзя. Нанимали шеф-скаута, который из этого делал бы какую-то систему и минимизировал ошибки. Собственно, сейчас такой человек очень нужен «Карпатам».

Официально агентом Маркевича является Вадим Шаблий. Я не знаю, какие у них отношения сейчас. Но в нынешних условиях вряд ли Шаблий сможет серьезно помочь «Карпатам» в комплектации. У него и так хватает клубов, с которыми он работает. А здесь Первая лига. Я не знаю, как завершится сотрудничество Красникова с «Днепром-1», но если что-то пойдет не так, его появление в «Карпатах» не станет неожиданностью. Если нет, нужно искать другого человека…

Cергей ТИЩЕНКО