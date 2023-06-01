ОФИЦИАЛЬНО. Мирон Маркевич – новый тренер Карпат

«Карпаты» Львов официально сообщили о назначении на пост главного тренера Мирона Маркевича. Условия контракта не сообщаются.

На посту главного тренера «Карпат» Маркевич заменил Андрея Тлумака, который не справился с задачей выхода в УПЛ.

В СМИ уже появлялась информация о том, что Маркевич приходит под 3-летний проект, а в его тренерский штаб войдут Андрей Сапуга, Богдан Стронцицкий и Владимир Езерский.

Маркевич возвращается к тренерской работе после 7-летней паузы. Предыдущим местом его работы был «Днепр», которым он руководил в 2014 – 2016 годах.

Для Маркевича это пятый приход на пост главного тренера «Карпат». Ранее он руководил командой в 1992 – 1995, 1996 – 1998, 2001 – 2002 и 2002 – 2004 годах.