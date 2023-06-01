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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Мирон Маркевич – новый тренер Карпат
Украина. Первая лига
01 июня 2023, 21:27 | Обновлено 01 июня 2023, 21:50
3607
19

ОФИЦИАЛЬНО. Мирон Маркевич – новый тренер Карпат

Именитый тренер возвращается к работе

01 июня 2023, 21:27 | Обновлено 01 июня 2023, 21:50
3607
19
ОФИЦИАЛЬНО. Мирон Маркевич – новый тренер Карпат
ФК Карпаты Львов

«Карпаты» Львов официально сообщили о назначении на пост главного тренера Мирона Маркевича. Условия контракта не сообщаются.

На посту главного тренера «Карпат» Маркевич заменил Андрея Тлумака, который не справился с задачей выхода в УПЛ.

В СМИ уже появлялась информация о том, что Маркевич приходит под 3-летний проект, а в его тренерский штаб войдут Андрей Сапуга, Богдан Стронцицкий и Владимир Езерский.

Маркевич возвращается к тренерской работе после 7-летней паузы. Предыдущим местом его работы был «Днепр», которым он руководил в 2014 – 2016 годах.

Для Маркевича это пятый приход на пост главного тренера «Карпат». Ранее он руководил командой в 1992 – 1995, 1996 – 1998, 2001 – 2002 и 2002 – 2004 годах.

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Источник: Мирон Маркевич подписал контракт со львовскими Карпатами
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Мирон Маркевич Карпаты Львов
Источник ФК Карпаты Львов
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Комментарии 19
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Dmytro Dmytro
Я один з тих,що і в 2 лізі і досі з Карпатами.  І в Луцьку в перехідних був і в 2 лізі в Чернівцях. Хворий Карпатами. Але не радію мареку. Хоча бажаю йому своєю роботою довести,що я не правий!!!
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+4
Умник
"Оце дивлюся на вас ви сидите пригнічені, і на мене смуток навиваєте".
А треба радіти. Я повернувся
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+2
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Макс Максов
Чекаємо нових крилатих висловів, з інтерв'ю... Ще б Кварцяного повернути)
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+2
Zanregent
"та то таке")))
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+1
Remark
С возвращением, маэстро!
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0
GloryUkraine
П'яте пришестя Мирона.
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0
mastorent
бидоныч решил подзаработать. надо ж кредит на карту банка отдавать, а павелка спонсор ненадёжный
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-1
GloryUkraine
Нічого у Маркевича не вийде. 
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-2
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vazazh
Хто там хворий Карпатами? Як виникло це стиворення - вын хоча б знаэ? Що воно за одиниця? Тыльки не кажи, що воно було у Львовы колись, до того як зявилося в вищый лызы радянськорго футболу. А Мирон - це гусь, який почуяв бабки, якы знов закладать у Карпати, як колись, тому там ы виник цей засрпанець.
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-3
Zanregent
Виталий Владимирович,я Вас жду в Динамо!
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-3
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20052011
Ну, что Мирон, теперь подтверди, что ты хороший тренер и без больших бабок "абалденного" и "днепровского жлоба моши". Ты же считаешь себя большим тренером. Докажи в родном клубе.
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-6
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