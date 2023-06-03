Финал Лиги 1. ПСЖ попрощался с Месси и Рамосом, Малиновский закончил сезон
Последний тур французского чемпионата
Состоялись матчи последнего тура Лиги 1 сезона 2022/23. При этом больших интриг уже не было, так как заранее определился и чемпион, и участники Лиги чемпионов, и те, кто вылетел.
Чемпион ПСЖ в домашнем матче попрощался с Серхио Рамосом и Лионелем Месси, которые покидают команду. Рамос в последнем матче отметился голом, но парижане проиграли 2:3.
Топ-3 замкнули Ланс и Марсель. Руслан Малиновский в последнем поединке сезона отыграл 80 минут, а Марсель уступил 0:1. Команда сыграет в квалификации Лиги чемпионов.
В Лигу 2 вылетели Труа, Анже и Аяччо.
Чемпионат Франции. 38-й тур
Аяччо - Марсель 1:0
Гол: Видаль, 88
ПСЖ - Клермон Фут 2:3
Голы: Рамос, 16, Мбаппе, 21 (с пен) - Гастьен, 24, Зеффан, 45, Кай, 63
Осер - Ланс 1:3
Голы: Ньянг, 71 - Клод-Морис, 19, 48, Опенда, 78
Брест - Ренн 1:2
Голы: Белкебла, 36 - Буриго, 13, 45
Лорьян - Страсбур 2:1
Голы: Фавр, 10, 36 - Беллгард, 57
Монако - Тулуза 1:2
Голы: Бен Йеддер, 78 - Абукхаль, 70, Хили, 90+3
Нант - Анже 1:0
Гол: Ганаго, 16
Ницца - Лион 3:1
Голы: Боатенг, 5 (в свои ворота), Лаборд, 28, Моффи, 33 - Жеффиньо, 41
Реймс - Монпелье 1:3
Голы: Балогун, 28 - Вахи, 54, Нордин, 59, 88
Труа - Лилль 1:1
Голы: Лопес, 72 - Бамба, 52
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