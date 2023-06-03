Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Итоговая турнирная таблица УПЛ U-19: Рух – чемпион, Динамо обогнало Шахтер
Молодежные турниры
03 июня 2023, 18:50 | Обновлено 03 июня 2023, 20:02
2792
1

Итоговая турнирная таблица УПЛ U-19: Рух – чемпион, Динамо обогнало Шахтер

«Минай» занял последнее место

03 июня 2023, 18:50 | Обновлено 03 июня 2023, 20:02
2792
1
Итоговая турнирная таблица УПЛ U-19: Рух – чемпион, Динамо обогнало Шахтер
ФК Рух Львов U-19

В субботу, 3 апреля, завершились все матчи последнего 30-го тура УПЛ 2022/23 среди команд U-19.

Чемпионом молодежного первенства Украины стал «Рух» из Львова. Команда набрала 82 очка.

На втором месте расположилось киевское «Динамо» (74), а тройку замкнул донецкий «Шахтер» (69).

Последнее 16-е место занял «Минай» (9).

В следующем сезоне «Рух» будет представлять Украину в Юношеской лиге УЕФА. Львовская команда во второй раз подряд выиграла чемпионат Украины U-19. Также в ЮЛУ выступит и «Шахтер», так как основная команда «горняков» начнет выступления с группового этапа ЛЧ.

УПЛ U-19. 30-й тур, 2 июня

  • 🔹 Минай U-19 – Заря U-19 – 1:3
  • 🔹 Колос U-19 – Львов U-19 – 1:1

УПЛ U-19. 30-й тур, 3 июня

  • 🔹 Верес U-19 – Ингулец U-19 – 1:1
  • 🔹 Рух U-19 – Александрия U-19 – 2:0
  • 🔹 Металлист 1925 U-19 – Динамо U-19 – 1:0
  • 🔹 Ворскла U-19 – Шахтер U-19 – 0:1
  • 🔹 Днепр-1 U-19 – Кривбасс U-19 – 2:0
  • 🔹 Металлист U-19 – Черноморец U-19 – 2:2

Итоговая турнира таблица УПЛ U-19 2022/23

По теме:
Днепр-1 – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Кривбасс
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Львов
чемпионат Украины по футболу U-19 Украинская Премьер-лига Рух Львов U-19 Динамо Киев U-19 Шахтер Донецк U-19 Александрия U-19 Ворскла Полтава U-19 Колос Ковалевка U-19 Днепр-1 U-19 Заря Луганск U-19 Львов U-19 Металлист Харьков U-19 Верес Ровно U-19 Кривбасс Кривой Рог U-19 Металлист 1925 U-19 Черноморец Одесса U-19 Ингулец U-19 Минай U-19
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Петраков снова вызвал в сборную Армении четыре игрока из чемпионата россии
Футбол | 03 июня 2023, 15:37 17
Петраков снова вызвал в сборную Армении четыре игрока из чемпионата россии
Петраков снова вызвал в сборную Армении четыре игрока из чемпионата россии

Армения будет готовиться к матчам отборочного раунда чемпионата Европы 2024 с Уэльсом и Латвией

Элина СВИТОЛИНА: «Соболенко отказалась от пресс-конференции? Не мое дело»
Теннис | 02 июня 2023, 23:36 0
Элина СВИТОЛИНА: «Соболенко отказалась от пресс-конференции? Не мое дело»
Элина СВИТОЛИНА: «Соболенко отказалась от пресс-конференции? Не мое дело»

Украинка коротко прокомментировала поступок второй ракетки мира

Сборная Украины отправилась на чемпионат мира в Германию
Другие виды | 03.06.2023, 07:23
Сборная Украины отправилась на чемпионат мира в Германию
Сборная Украины отправилась на чемпионат мира в Германию
На войне против рашистов погиб сын известной экс-теннисистки
Война | 03.06.2023, 15:23
На войне против рашистов погиб сын известной экс-теннисистки
На войне против рашистов погиб сын известной экс-теннисистки
Второй шаг к треблу. МанСити завоевал Кубок Англии
Футбол | 03.06.2023, 18:59
Второй шаг к треблу. МанСити завоевал Кубок Англии
Второй шаг к треблу. МанСити завоевал Кубок Англии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
в следующем году будет новый чемпион ю 19.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майкл Хантер рассказал, почему Фьюри уклонился от боя с Усиком
Майкл Хантер рассказал, почему Фьюри уклонился от боя с Усиком
02.06.2023, 14:05 1
Бокс
В Бразилии готовы к аресту бывшего игрока Динамо Киев
В Бразилии готовы к аресту бывшего игрока Динамо Киев
02.06.2023, 10:13
Футбол
Какова их судьба? Два легионера Динамо вернулись домой
Какова их судьба? Два легионера Динамо вернулись домой
02.06.2023, 00:55
Футбол
Придется отсидеть. Джервонта Дэвис оказался в тюрьме
Придется отсидеть. Джервонта Дэвис оказался в тюрьме
02.06.2023, 10:11 2
Бокс
Элина СВИТОЛИНА: «Последний гейм – фантастический? Я оставила все силы»
Элина СВИТОЛИНА: «Последний гейм – фантастический? Я оставила все силы»
02.06.2023, 21:05 1
Теннис
Впервые в АПЛ мужскую команду клуба возглавила женщина
Впервые в АПЛ мужскую команду клуба возглавила женщина
02.06.2023, 08:33 5
Футбол
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 2 июня
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 2 июня
02.06.2023, 09:45 1
Теннис
Три варианта. Что будет с Коноплянкой после Краковии
Три варианта. Что будет с Коноплянкой после Краковии
01.06.2023, 19:38 45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности