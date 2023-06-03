Итоговая турнирная таблица УПЛ U-19: Рух – чемпион, Динамо обогнало Шахтер

В субботу, 3 апреля, завершились все матчи последнего 30-го тура УПЛ 2022/23 среди команд U-19.

Чемпионом молодежного первенства Украины стал «Рух» из Львова. Команда набрала 82 очка.

На втором месте расположилось киевское «Динамо» (74), а тройку замкнул донецкий «Шахтер» (69).

Последнее 16-е место занял «Минай» (9).

В следующем сезоне «Рух» будет представлять Украину в Юношеской лиге УЕФА. Львовская команда во второй раз подряд выиграла чемпионат Украины U-19. Также в ЮЛУ выступит и «Шахтер», так как основная команда «горняков» начнет выступления с группового этапа ЛЧ.

УПЛ U-19. 30-й тур, 2 июня

🔹 Минай U-19 – Заря U-19 – 1:3

🔹 Колос U-19 – Львов U-19 – 1:1

УПЛ U-19. 30-й тур, 3 июня

🔹 Верес U-19 – Ингулец U-19 – 1:1

🔹 Рух U-19 – Александрия U-19 – 2:0

🔹 Металлист 1925 U-19 – Динамо U-19 – 1:0

🔹 Ворскла U-19 – Шахтер U-19 – 0:1

🔹 Днепр-1 U-19 – Кривбасс U-19 – 2:0

🔹 Металлист U-19 – Черноморец U-19 – 2:2

Итоговая турнира таблица УПЛ U-19 2022/23