Три интриги последнего тура УПЛ

Нынешний чемпионат Украины особенный не только потому, что проходит на фоне рашистского вторжения в нашу страну и очень часто под вой сирен воздушной тревоги. Он надолго запомнится еще и интригой. Причем интригой почти что тотальной.

За тур до финиша УПЛ спокойно «спать» могут позволить себе лишь четыре команды из 16-ти: «Шахтер», «Динамо», «Металлист» и «Львов».

«Горняки» заблаговременно оформили чемпионский титул, киевляне второй раз в своей истории выбыли из числа призеров и обеспечили себе лишь четвертое место. А вот харьковчане и львовяне уже забронировали за собой билеты на понижение в Первую лигу.

Остальные 12 коллективов еще не решили свои турнирные задачи. Показательно и то, что те четыре клуба, которым в 30-м туре ничего не нужно, будут играть против соперников, которым, как раз, нужно все. Поэтому по факту получается так, что абсолютно все восемь поединков тура будут иметь турнирную интригу.

В этой связи синхронное время начала всех матчей (15.00) оправдано. Другое дело, что для болельщика такое положение вещей неудобно. Мягко говоря.

Итак, теперь конкретно об оставшихся «белых пятнах» в турнирной таблице УПЛ – борьбе за второе место, за пятое и за 12-е и выше.

Рассмотрим каждую из позиций подробнее.

Борьба за Лигу чемпионов

Наиболее престижная «номинация». И в то же время наиболее простая по содержанию, ибо на второе место претендуют лишь двое – «Днепр-1» и «Заря». Интересность еще и в том, что кто бы в итоге не получил серебряный комплект наград, этот успех и для днепрян, и для луганчан будет историческим – премьерным.

Сразу необходимо упомянуть о нормах регламента соревнований касательно распределения итоговых позиций в турнирной таблице. Причем данная норма относится ко всем трем интригам – и борьбе за еврокубковые места, и за право остаться в УПЛ. Так вот, если в итоге «заинтересованные» команды на финише турнира набирают одинаковое количество турнирных баллов, будут учитываться их личные встречи. Стало быть, у кого лучшие показатели в лобовым матчах, тот и финиширует выше.

Перед последним туром «Днепр-1» и «Заря» имеют в своем активе по 64 очка. Команда Кучера размещается в таблице выше потому, что у нее лучший очный баланс в двухматчевом противостоянии с командой ван Леувена: победа 3:0 и поражение 1:2.

То есть, чтобы «Днепру-1» гарантировано финишировать на втором месте, ему нужно обязательно победить в последнем туре. При таком раскладе параллельный итог матча с участием «Зари» не будет иметь значения.

«Днепр-1» сыграет против «Кривбасса», а «Заря» отправится на выезд к «Минаю».

Борьба за Лигу конференций

На старте второй половины сезона фактически не возникало вопросов, кто же финиширует на последнем еврокубковом месте (пятом), настолько очевидным было преимущество «Александрии». Однако под руководством тренера-«многостаночника» Руслана Ротаня александрийцы почти растеряли очковый гандикап. И за тур до финиша имеем следующую картину: у пока что пятой «Александрии» – 43 очка, у идущей следом «Ворсклы» – 42, и 41 – у седьмого на данный момент «Кривбасса».

Понятно, что с точки зрения элементарной математики лучшая позиция у александрийцев. Им нужно просто выиграть свой матч. Но учитывая ничейный синдром команды, и оппонента, которому тоже кровь из носу нужны очки («Рух»), в счастливый исход для подопечных Ротаня не очень-то и верится.

У дышащей в спину александрийцам «Ворскле» ситуация получше: команда Скрипника на своем поле будет принимать немотивированный «Шахтер», который, скорее всего, сыграет полурезервным составом.



ФК Шахтер

Сложнее всего придется «Кривбассу». Мало того, что подопечные Юрия Вернидуба отстают от «Александрии» на два очка, так им еще предстоит сыграть дерби против наверняка супермотивированного «Днепра-1».

Борьба за право избежать стыковых матчей

Если покинувшие напрямую наш элитный дивизион были известны заранее, то кому выпадет малоприятная участь финишировать на 13-м и 14-м местах станет известно лишь после финального аккорда.

Напомним, что, согласно регламенту нынешнего сезона УПЛ, команды, финишировавшие на 13-м и 14-м местах, будут вынуждены провести поединки плей-офф за право участия в следующем сезоне УПЛ с командами, занявшими третье и четвертые места в первой лиге. Перволиговые коллективы уже определены – черкасский ЛНЗ и запорожский «Металлург». А вот кто им составит компанию из УПЛ, узнаем в первое воскресение июня.

Ситуация в данном контексте очень и очень запутанная. На возможность сыграть в стыках претендуют все, кто располагается в турнирной таблице ниже «Кривбасса». То есть, это сразу семь команд: «Минай», «Колос», «Черноморец», «Металлист-1925», «Рух», «Ингулец» и «Верес».

Самая сложная задача – у команды из Ровно. «Верес» имеет в своем активе меньше всего очков по сравнению с «коллегами по несчастью» – сразу на три пункта меньше (28). Однако команда Юрия Вирта может в итоге избежать матчей плей-офф, если последний матч сезона выиграет, а ее конкуренты потерпят поражения.

В свою очередь, «Минай», «Колос» и «Черноморец», имеющие преимущество над оппонентами (у первых двух – по 33 очка, у одесситов на один балл меньше), в случае своих поражений и параллельных успехов конкурентов рискуют опуститься в зону переходных встреч.

Оставшиеся матчи в борьбе за выживание: «Металлист-1925» – «Динамо», «Металлист» – «Черноморец», «Верес» – «Ингулец» и «Колос» – «Львов».