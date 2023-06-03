Интрига: Лунин захотел остаться в Реале, тренерский штаб ждет нового кипера

По информации The Athletic, ситуация вокруг резервного вратаря «Реала» Андрея Лунина остается сложной. Украинец на этой неделе на встрече с клубом заявил, что все же хочет остаться в команде.

Лунин готов и дальше конкурировать с Тибо Куртуа, ожидая своего шанса.

А вот тренерский штаб хочет видеть другого резервиста и уже предоставил менеджменту список возможных кандидатов на эту роль. Пока нет информации, что собирается делать «Реал».

Контракт Лунина истекает через год.