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Испания
03 июня 2023, 18:30 | Обновлено 03 июня 2023, 18:47
680
3

Интрига: Лунин захотел остаться в Реале, тренерский штаб ждет нового кипера

Лунин готов и дальше быть резервистом?

03 июня 2023, 18:30 | Обновлено 03 июня 2023, 18:47
680
3
Интрига: Лунин захотел остаться в Реале, тренерский штаб ждет нового кипера
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации The Athletic, ситуация вокруг резервного вратаря «Реала» Андрея Лунина остается сложной. Украинец на этой неделе на встрече с клубом заявил, что все же хочет остаться в команде.

Лунин готов и дальше конкурировать с Тибо Куртуа, ожидая своего шанса.

А вот тренерский штаб хочет видеть другого резервиста и уже предоставил менеджменту список возможных кандидатов на эту роль. Пока нет информации, что собирается делать «Реал».

Контракт Лунина истекает через год.

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Источник The Athletic
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Alex AS
Во номер будет если еще и нового воротника подпишут, тогда он номер - 3 станет?
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+1
Иван Иванов
быть №3 в Реале тоже почётно!
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0
Serhii P.
Лунін - шукай іншу команду. Тобі ясно тренер дав знати, що не бачить другим воротарем "Реала".
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0
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