Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РЕБРОВ: «6 июня буду в Киеве. Есть принципиальная договоренность о сборной»
Чемпионат Европы
03 июня 2023, 16:38 | Обновлено 03 июня 2023, 18:49
2789
13

РЕБРОВ: «6 июня буду в Киеве. Есть принципиальная договоренность о сборной»

3 июня украинский специалист празднует 49-летие

03 июня 2023, 16:38 | Обновлено 03 июня 2023, 18:49
2789
13
РЕБРОВ: «6 июня буду в Киеве. Есть принципиальная договоренность о сборной»
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Украинский специалист Сергей Ребров рассказал, когда он сможет возглавить сборную Украины по футболу:

– Будет ли Сергей Ребров тренером главным тренером сборной Украины на ближайшие матчи национальной команды с Германией, Северной Македонией и Мальтой?

– Сейчас мы решаем этот вопрос, поскольку контракт с Аль-Айном рассчитан до 30 июня. Потому мы еще не закончили все вопросы с контрактом. Однако действительно завтра я отправляюсь в Киев и, наверное, 6 числа, утром, я буду в столице Украины. Я считаю и надеюсь, что мы закончим все дела с Аль-Айном.

Поэтому да, если все будет хорошо, я надеюсь, мы подпишем контракт. Сборная Украины – это очень большая ответственность, поэтому действительно, я со своим штабом начал работать и уже несколько недель мы готовимся к этим играм, поскольку это очень важно для нашей страны. Тем более в это время, чтобы национальная команда представила наше великое государство. Я готовлюсь уже некоторое время. Мы принципиально обо всем уже договорились, только нужно разрешение Аль-Айна, и ничего не надо обсуждать.

Сегодня, 3 июня, Сергей Ребров празднует 49-летие.

«Хочу поблагодарить Вооруженные Силы Украины, наших защитников и защитниц и пожелаю им скорейшего возвращения к их семьям и изгнания этой сволочи с нашей земли. По поводу поздравлений с Днем рождения, я считаю, что сейчас очень важно закончить победой эту войну. Очень важно, чтобы наши воины вернулись в свои семьи и праздновали вместе с ними. Как говорит Мирон Богданович: «Та то такэ». Праздник – та то такэ, а когда закончится война, тогда мы будем праздновать все наши дела», – сказал Ребров.

Ранее «Аль-Айн» объявил об уходе Реброва с поста главного тренера команды.

По теме:
Луческу находится в списке кандидатов на пост главного тренера Фенербахче
Назван главный кандидат на пост главного тренера Тоттенхэма
Надалю предстоит лечь на операцию, которую проведут в Барселоне
Сергей Ребров сборная Украины по футболу день рождения Аль-Айн назначение тренера Евро-2004 новый тренер сборной Украины
Источник ТСН
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соболенко отказалась проводить открытую пресс-конференцию после матча на РГ
Теннис | 02 июня 2023, 19:42 21
Соболенко отказалась проводить открытую пресс-конференцию после матча на РГ
Соболенко отказалась проводить открытую пресс-конференцию после матча на РГ

Видимо, прямые вопросы про лукашенко и войну в Украине заставили Арину немного подумать...

Первый клуб в истории Украины. Полесье оплатило новую систему VAR для УПЛ
Футбол | 02 июня 2023, 21:49 29
Первый клуб в истории Украины. Полесье оплатило новую систему VAR для УПЛ
Первый клуб в истории Украины. Полесье оплатило новую систему VAR для УПЛ

Житомирская команда предоставит судейскому корпусу новую машину

Первый матч за место в Первой лиге: незабитый пенальти, удаление и 2 гола
Футбол | 03.06.2023, 16:08
Первый матч за место в Первой лиге: незабитый пенальти, удаление и 2 гола
Первый матч за место в Первой лиге: незабитый пенальти, удаление и 2 гола
Источник: Динамо возьмет на сборы двух игроков, вернув их из Зари
Футбол | 03.06.2023, 16:50
Источник: Динамо возьмет на сборы двух игроков, вернув их из Зари
Источник: Динамо возьмет на сборы двух игроков, вернув их из Зари
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 3 июня
Теннис | 03.06.2023, 07:20
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 3 июня
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 3 июня
Комментарии 13
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Metalist1925
Пользователь заблокирован администрацией за нарушение правил
Показать комментарий
+3
Alex T
Ждем в СБУ, все же это один из наших перспективных тренеров соображающий и не будет как варяг лишь бы $ срубить и свалить тут.
А получится или нет и что получится скоро узнаем. Понятное дело в такой группе можем пролететь и это нормально. Главное что б команда была молодая, голодная до побед и ставить и игру, а там и результат придет 
Ответить
+1
Sergey Romanchik
Та то таке)))
Ответить
+1
avk2307
хоть какое то прояснение. Финал близок...
Ответить
0
Умник
Wtf який Ребрів.?
Ответить
-3
Показать Скрыть 2 ответа
Алекс днепр
Это что Ребров будет спасать сборную Украины ? Да хоть не смешите 
Ответить
-7
Показать Скрыть 3 ответа
etorfine
Хоч би в динаму, не торкайся збірної, сірьожа
Ответить
-8
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На войне с рашистами погиб футболист, который приостановил карьеру в Польше
На войне с рашистами погиб футболист, который приостановил карьеру в Польше
02.06.2023, 20:32 1
Война
Три варианта. Что будет с Коноплянкой после Краковии
Три варианта. Что будет с Коноплянкой после Краковии
01.06.2023, 19:38 45
Футбол
Свитолина получила уайлд-кард на турнир WTA в Англии
Свитолина получила уайлд-кард на турнир WTA в Англии
01.06.2023, 21:41
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Мирон Маркевич – новый тренер Карпат
ОФИЦИАЛЬНО. Мирон Маркевич – новый тренер Карпат
01.06.2023, 21:27 56
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «Последний гейм – фантастический? Я оставила все силы»
Элина СВИТОЛИНА: «Последний гейм – фантастический? Я оставила все силы»
02.06.2023, 21:05 1
Теннис
Впервые в АПЛ мужскую команду клуба возглавила женщина
Впервые в АПЛ мужскую команду клуба возглавила женщина
02.06.2023, 08:33 5
Футбол
Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне-2023/24
Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне-2023/24
02.06.2023, 16:06 1
Футбол
Свитолина снова обыграла Блинкову и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос 2023
Свитолина снова обыграла Блинкову и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос 2023
02.06.2023, 18:39 74
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности